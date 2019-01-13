Беларусь может стать посредником в конфликте Киева и Москвы, считает Медведчук

Украинский политик Виктор Медведчук считает, что Беларусь может выступить посредником в конфликте Киева и Москвы.

"Учитывая, что в этом конфликте (на юго-востоке Украины – ИФ) не участвует белорусский народ, ему как раз и может быть отведена эта роль посредника, роль того народа, который может помирить Украину и Россию. Это очень важная функция и, на мой взгляд, самая главная необходимость сегодня для Украины как государства и украинского народа", - заявил В.Медведчук по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Украинского политика цитирует госагентство БелТА.

По словам В.Медведчука, стороны конфликта осведомлены о готовности белорусской стороны принять активное участие в мирном процессе помимо предоставления переговорной площадки. "Эту позицию слышат в Москве, Киеве, Донецке, Луганске… Как раз роль президента Беларуси очень важна. И для России, и для Украины. Особенно для Украины, для решения того конфликта, который существует сегодня на востоке", - сказал он.

В.Медведчук также заявил, что является сторонником восстановления дружеских отношений с Россией, несмотря на то, что есть разные политические течения и оценки сложившихся обстоятельств. "С учетом и того, что сегодня, к сожалению, большинство населения думает о России, и тех крайне радикальных и неприязненных отношений между Украиной и Россией, я являюсь последовательным и принципиальным сторонником восстановления отношений с Россией - как экономических, так и политических", - подчеркнул он.

Кроме того, В.Медведчук отметил, что переговорный процесс по Украине может быть усложнен двумя избирательными кампаниями. "Наверное, она будет усложнена теми событиями, которые будут в Украине в наступившем 2019 году, связанными с двумя самыми большими избирательными кампаниями - президентской и парламентской", - заметил политик.

Вместе с тем он выразил уверенность, что переговоры будут продолжаться, а минская площадка, как и сами минские соглашения, остаются безальтернативными.