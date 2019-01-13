Правозащитники просят СК и Генпрокуратуру проверить высказывания Шуневича относительно ЛГБТ

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку по факту заявлений министра внутренних дел Игоря Шуневича в отношении представителей сексуальных меньшинств.

"Заявления направлены за подписью председателя "Весны" Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича. Речь идет об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Республики Беларусь, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+, назвав их "дырявыми", - говорится в сообщении правозащитного центра.

Как подчеркнули в "Весне", в белорусском обществе и так достаточно высокий уровень гомофобии, что иногда приводит даже к совершению преступлений против жизни и здоровья граждан по мотивам ненависти именно по признаку их сексуальной ориентации.

"Считаю, что данные высказывания носят крайне оскорбительный характер, пропагандируют в белорусском обществе ненависть и дискриминацию в отношении граждан страны по признаку их сексуальной ориентации, способствуют их дальнейшей стигматизации", - отметил В.Стефанович в заявлении к председателю Следственного комитета.

Юрист "Весны" подчеркнул, что согласно ст. 22 Конституции, все граждане равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. При этом ст. 6 Закона "Об органах внутренних дел" закрепляет, что эти органы "защищают жизнь, здоровье, честь и достоинство, права, свободы и законные интересы граждан от преступных и иных противоправных посягательств независимо от их гражданства, социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования и языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, а также других обстоятельств".

"Между тем высказывания И. Шуневича, который является должностным лицом, представляют собой не что иное, как подстрекательство к дискриминации, вражде к гражданам страны по дискриминационному признаку - сексуальной ориентации, формируют неприязнь, чувство отвращения, ненависти и вражды к представителям данной группы. Таким образом, считаю, что в действиях министра внутренних дел может содержаться состав преступления по ст. 130 УК Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни)", - говорится в заявлении В.Стефановича.

В данной связи правозащитники просят СК в соответствии со ст. 174 Уголовно-процессуального кодекса провести проверку указанных в заявлении фактов и по ее результатам привлечь И.Шуневича к уголовной ответственности. По этим же обстоятельствам, правозащитники просят провести и прокурорскую проверку, дать им надлежащую правовую оценку.

По информации "Весны", правозащитники также проинформировали независимого эксперта Совета по правам человека ООН по защите от насилия и дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоса по факту публичных высказываний министра внутренних дел и просили его, используя инструменты мандата, обратить внимание правительства Республики Беларусь на недопустимость такого рода заявлений должностных лиц государства и необходимость неукоснительного следования своим международным обязательствам в области обороны и поощрения прав человека.