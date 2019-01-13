Бесплатный Wi-Fi появится в 2019 году на площади Свободы, около Дворца спорта и 10 станциях метро

Ко II Европейским играм в общественной сети Free Wi-Fi Minsk появится более десятка новых точек, сообщили журналистам представители интернет-оператора "Деловая сеть" на пресс-конференции в понедельник в Минске.

"Подключиться к бесплатному Wi-Fi вскоре можно будет на площади Свободы, в районе Дворца спорта и на 10 станциях Минского метрополитена - в дополнение к уже действующим точкам доступа на станциях "Октябрьская" и "Купаловская", - рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам компании Дмитрий Шильцев.

С этого года операторы связи получили возможность по заявительному принципу на открытых пространствах устанавливать точки доступа, работающие в диапазоне 5 ГГц, на частоте, на которой принимают сигнал современные мобильные гаджеты, отметил глава "Деловой сети" Павел Алексеенко.

"Ранее предоставление услуг в диапазоне 5ГГц на открытых пространствах было связано со значительными бюрократическими процедурами. Однако ограничение частотой 2,4 ГГц уже давно приводит к тому, что уровень принимаемого сигнала на гаджетах пользователей снижается - каналы в этом диапазоне перегружены. Вы это ощущаете дома, когда по вечерам все ваши соседи активно пользуются компьютерами, планшетами и смартфонами: скорость интернета падает в разы", - рассказал П. Алексеенко.

Первыми станциями метро, на которых в этом году начнет предоставляться бесплатный доступ к беспроводной сети, станут "Петровщина", "Площадь Ленина", "Уручье", "Автозаводская", "Первомайская" и "Немига". На них Free Wi-Fi Minsk заработает уже к июню. До конца года этот список пополнят "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Могилевская" и "Каменная горка". Приоритет в подключении имеют станции, которые находятся возле мест проведения мероприятий II Европейских игр, а также имеют хороший пассажиропоток, уточнил технический директор компании. Вместе с тем, в дальнейших планах - покрыть бесплатным Wi-Fi все станции минского метро.