Председатель оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев назвал "болезненной" реакцию в России на объявление партией 2019-го годом белорусского языка и призыв ограничить трансляцию в Беларуси российских телеканалов.

"В связи с заявлением сейма БНФ о провозглашении года родного языка и болезненной реакции на нее в России (…) должен дать несколько дополнительных замечаний", - написал Г.Костусев в понедельник в Facebook.

Как подчеркнул лидер БНФ, заявление партии имеет политический характер, "оно не о языке - оно о национальной безопасности, о безопасности нашего государства".

По его мнению, антибелорусская пропагандистская кампания в РФ является фактом, "и она использует все причины и поводы в свою пользу".

"Это реалии информационной войны - и сделать вид, что этой войны нет, мы не имеем права. Потому что сегодня сдаем язык и информационное пространство - завтра сдадим финансовую систему, промышленные предприятия, контроль за границей, а послезавтра можем потерять страну", - заметил он.

Он также обратил внимание, что заявление БНФ адресовано "нам, белорусам, а не россиянам". "Именно от нас, от каждого из нас, зависит - будет ли Путину повод приехать сюда завтра на танке "защищать русскоязычное население". Надо говорить по-белорусски, поддерживать рублем производителей белорусских культурных продуктов и белорусских СМИ, создавать спрос на белорусское", - заметил он.

Г.Костусев сообщил, что уже провел переговоры с представителями общества белорусского языка им. Франциска Скорины, которое и инициировало провозглашение года родного языка, а также с депутатом парламента Еленой Анисим по этому вопросу. "И могу сказать, что эта инициатива будет иметь практическое продолжение", - заметил политик.

Как сообщалось, в субботу сейм партии БНФ принял заявление, в котором объявил 2019-й годом белорусского языка, назвав его "важнейшим фактором национальной безопасности".

В данной связи партия призвала всех жителей Беларуси изучать и совершенствовать степень владения белорусским языком, а также использовать его во всех жизненных ситуациях, инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней.

Кроме того, БНФ призвала белорусский бизнес использовать белорусский язык в рекламных кампаниях и в оформлении товаров, а власти страны - ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.