Американский телеканал HBO 14 апреля начнет показ восьмого и последнего сезона популярного сериала "Игра престолов", следует из официального тизера, опубликованного в различных социальных сетях.

Съемки сезона завершились летом 2018 года, однако до сих пор дата его выхода не сообщалась. В восьмом сезоне будет всего шесть серий.

"Игра престолов" - фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени". Сериал выходит с 2011 года и является одним из самых дорогих в истории телевидения - производство одной серии последнего сезона обошлась примерно в $15 млн. Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.

Ранее HBO сообщил о планах выпустить приквел к "Игре престолов", в котором действие будет происходить в той же вселенной, но примерно на тысячу лет раньше до событий первого сериала.