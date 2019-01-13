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Президент Беларуси встретился с украинским политическим и государственным деятелем Виктором Медведчуком

14.01.2019 15:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 января встретился с известным украинским политическим и государственным деятелем, лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси встретился с украинским политическим и государственным деятелем Виктором Медведчуком

Карьеру он начинал в начале двухтысячных: был главой Администрации президента Украины, вице-спикером и первым вице-спикером Верховной рады, возглавлял социал-демократическую партию.

Украина – дружественная нам страна, важный торговый партнёр. Главами государств поставлена задача достичь в 2019 году товарооборота не менее 8 миллиардов долларов.

Президент Беларуси встретился с украинским политическим и государственным деятелем Виктором Медведчуком

Конечно, не остались в стороне мы и в тяжёлые времена. Так, в начале конфликта из Украины в Беларусь приехали примерно 150 тысяч человек. Всем помогли трудоустроиться, были созданы и условия, чтобы люди чувствовали себя, как дома.

Президент Беларуси встретился с украинским политическим и государственным деятелем Виктором Медведчуком

Кроме того, Минск был и остаётся значимой площадкой для переговоров. В доказательство – исторические переговоры «Нормандской четвёрки», заседания контактной группы. На встрече Александр Лукашенко подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Украине и отметил, что ему важно услышать позицию Виктора Медведчука по многим вопросам.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 января встретился с известным украинским политическим и государственным деятелем, лидером общественного движения...
 
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