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Владимир Макей: В белорусско-венгерском сотрудничестве отсутствуют разногласия
Новости Беларуси. Визит министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии в Минске – со статусом официальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже состоялась его встреча с белорусским коллегой. Внешнеполитические ведомства стран условились, что всячески будут способствовать межрегиональному сотрудничеству.
Договорённости закреплены на бумаге. В числе подписанных документов и соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Работа над этим документом велась 10 лет. Это своеобразный сигнал для бизнес-сообществ обеих стран о необходимости выстраивания партнерства.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Вопросы экономики – одни из приоритетных во время визита. Они будут обсуждаться на встречах в правительстве и белорусских министерствах. Также ожидается, что глава МИД Венгрии выступит перед студентами факультета международных отношений Белгосуниверситета. Заявленная тема общения – «Миграция и будущее ЕС».
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Новости Беларуси. Визит министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии в Минске – со статусом официальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже...
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