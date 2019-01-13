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Виктория Азаренко показала усердную подготовку к новому сезону: видеофакт

14.01.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 15 января на турнире Australian Open состоится матч Виктория Азаренко против немки Лауры Зигемунд.

Накануне старта сезона 2019 года белорусская теннисистка опубликовала 3-минутное видео о своей подготовке к турнирам.

На кадрах Виктория тренируется в зале и на кортах спортивной IMG Academy во Флориде.

Виктория Азаренко показала усердную подготовку к новому сезону: видеофакт
Фото: instagram.com/vichka35

Помогают в подготовке спортсменке – ее 2-летний сын Лео, тренер Вим Фиссетт и друзья.

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Видео сопровождают звуковые фрагменты мотивирующих речей знаменитого актера Уилла Смита, которые популярны в сети. Актер рассказывает о трудоспособности, благодаря которой приходит успех, возможностях, страхах, встречающихся человеку на пути к цели. Судя по видео, Виктория настроена серьезно и решительно на нынешний сезон.

Виктория Азаренко показала усердную подготовку к новому сезону: видеофакт
Фото: instagram.com/vichka35

Виктория Азаренко два раза подряд становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии – в 2012 и 2013 годах. Три последних года спортсменка не выступала на этом турнире. На своей странице в Instagram теннисистка опубликовала пост, где отметила, что рада вернуться.

Виктория Азаренко:
Спустя 3 года... Так рада вернуться.

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Новости Беларуси. 15 января на турнире Australian Open состоится матч Виктория Азаренко против немки Лауры Зигемунд. Накануне старта сезона 2019 года белорусская...
 
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