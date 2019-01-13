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Bloomberg: Поддержка "Северного потока-2" в Германии слабеет

14.01.2019 17:01 — Разное | Партизан  
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Некоторые представители окружения канцлера Германии Ангелы Меркель не поддерживают строительства российского газопровода «Северный поток – 2» в связи с причинами геополитического характера.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале авторитетного издания Bloomberg. 

По данным авторов статьи, одной из основных причин такой тенденции считается то, что после запуска скандального газопровода у Москвы будут развязаны руки в отношении Украины. 

К тому же, сама Меркель поддержала проект, не в последнюю очередь из-за того, что в нем участвуют несколько крупных западноевропейских компаний, в том числе, Royal Dutch Shell, а также такие немецкие компании как Wintershall и BASF. В то же время, Германия ощущает давление США, хотя при этом и критически реагирует на критику Вашингтона.


«По данному трубопроводу в Европу придет не только российский газ, но и российское влияние. Так что сейчас неподходящий момент для того, чтобы Москва получила дополнительные преимущества», - заявил в интервью изданию Bloomberg News американский посол в США Ричард Гренелл.

 
 
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Некоторые представители окружения канцлера Германии Ангелы Меркель не поддерживают строительства российского газопровода «Северный поток – 2» в связи с...
 
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