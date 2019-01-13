replyua.net , об этом идет речь в материале авторитетного издания Bloomberg. Как передает, об этом идет речь в материале авторитетного издания Bloomberg.





По данным авторов статьи, одной из основных причин такой тенденции считается то, что после запуска скандального газопровода у Москвы будут развязаны руки в отношении Украины.





К тому же, сама Меркель поддержала проект, не в последнюю очередь из-за того, что в нем участвуют несколько крупных западноевропейских компаний, в том числе, Royal Dutch Shell, а также такие немецкие компании как Wintershall и BASF. В то же время, Германия ощущает давление США, хотя при этом и критически реагирует на критику Вашингтона.









«По данному трубопроводу в Европу придет не только российский газ, но и российское влияние. Так что сейчас неподходящий момент для того, чтобы Москва получила дополнительные преимущества», - заявил в интервью изданию Bloomberg News американский посол в США Ричард Гренелл.