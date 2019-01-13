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Мэр Гданьска умер после нападения

14.01.2019 16:55 — Разное | Партизан  
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Мэр польского Гданьска Павел Адамович умер после того, как накануне на него напал неизвестный с ножом.

Мэр Гданьска умер после нападения
Мужчина скончался в больнице в понедельник, 14 января, около 14.30 по местному времени.

Напомним, что 13 января мэра польского Гданьска Павла Адамовича ранили ножом. Его в тяжелом состоянии отправили в больницу. Его оперировали пять чвсов, после чего подключили к аппарату искусственного дыхания.

На Адамовича напал неизвестный мужчина, который во время благотворительного концерта выбежал на сцену и несколько раз ударил мэра ножом.



 
 
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Мэр польского Гданьска Павел Адамович умер после того, как накануне на него напал неизвестный с ножом.
 
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