Мэр Гданьска умер после нападения

Мужчина скончался в больнице в понедельник, 14 января, около 14.30 по местному времени.





Напомним, что 13 января мэра польского Гданьска Павла Адамовича ранили ножом. Его в тяжелом состоянии отправили в больницу. Его оперировали пять чвсов, после чего подключили к аппарату искусственного дыхания.





На Адамовича напал неизвестный мужчина, который во время благотворительного концерта выбежал на сцену и несколько раз ударил мэра ножом.







