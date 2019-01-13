







Об этом сам Пратт рассказал в Instagram. "Дорогая Кэтрин, как я счастлив, что ты сказала «да»! Я в восторге, что женюсь на тебе", - поделился эмоциями артист, прикрепив совместное фото с девушкой.





Как пишут СМИ, роман 39-летнего Криса Пратта с 29-летней дочерью звезды боевиков начался только летом 2018 года. Но уже за такое короткое время пара решила, что хочет связать свои жизни узами брака.





До этого актер встречался с коллегой по сцене Анной Фэрис, но летом 2017 года они расстались.