Лухвич возглавил «Минск» в декабре 2017 года. Формально главным тренером являлся Владимир Курнев, так как у Лухвича не было лицензии категории PRO. Затем специалист получил категорию и официально стал главным тренером.

В прошлом сезоне «Минск» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Клуб возглавил главный претендент на вакантную должность – 39-летний Андрей Разин, который работает в тренерском штабе команды. Срок соглашения рассчитан на один год.





Разин тренировал «Минск-2», «Минск» U-18, а также входил в 2016–2018 годах в тренерский штаб главной команды «Минска».



