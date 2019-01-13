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Лухвич покинул пост главного тренера "Минска". Клуб возглавил Андрей Разин

14.01.2019 16:40 — Разное | Партизан  
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По окончанию срока контракта Александр Лухвич покинул поста главного тренера «Минска», сообщает пресс-служба клуба.

Лухвич возглавил «Минск» в декабре 2017 года. Формально главным тренером являлся Владимир Курнев, так как у Лухвича не было лицензии категории PRO. Затем специалист получил категорию и официально стал главным тренером.

В прошлом сезоне «Минск» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.


Клуб возглавил главный претендент на вакантную должность – 39-летний Андрей Разин, который работает в тренерском штабе команды. Срок соглашения рассчитан на один год. 

Разин тренировал «Минск-2», «Минск» U-18, а также входил в 2016–2018 годах  в тренерский штаб главной команды «Минска».



 
Теги: Минск
 
 
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По окончанию срока контракта Александр Лухвич покинул поста главного тренера «Минска», сообщает пресс-служба клуба.
 
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