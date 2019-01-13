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Лухвич покинул пост главного тренера "Минска". Клуб возглавил Андрей Разин
По окончанию срока контракта Александр Лухвич покинул поста главного тренера «Минска», сообщает пресс-служба клуба.
Лухвич возглавил «Минск» в декабре 2017 года. Формально главным тренером являлся Владимир Курнев, так как у Лухвича не было лицензии категории PRO. Затем специалист получил категорию и официально стал главным тренером.
В прошлом сезоне «Минск» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Клуб возглавил главный претендент на вакантную должность – 39-летний Андрей Разин, который работает в тренерском штабе команды. Срок соглашения рассчитан на один год.
Разин тренировал «Минск-2», «Минск» U-18, а также входил в 2016–2018 годах в тренерский штаб главной команды «Минска».
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По окончанию срока контракта Александр Лухвич покинул поста главного тренера «Минска», сообщает пресс-служба клуба.
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