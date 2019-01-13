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Дело о "временном" угоне: парень сгонял в клуб на чужом авто и вернул его обратно

14.01.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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В Мозыре расследуется необычное дело об угоне, которого могло бы и не быть, если бы не одно но...

По подозрению в совершении преступления был задержан  20-летний мозырянин, ранее судимый за кражу и угон.  Как выяснилось, он взял автомобиль индивидуального предпринимателя и катался по своим нуждам. 

Об этом факте владелец узнал совершенно случайно — ночью в мессенджере ему написал знакомый таксист и спросил: "Куда путь держишь?"  

Утром, прочитав сообщение, мозырянин выглянул на улицу — «Мерседес-Бенц 410D» стоял на месте. Удивленный мужчина позвонил наемному водителю, с которым работает совместно. 

Но тот заверил, что автомобиль не брал и даже в час ночи видел его во дворе.  При встрече с таксистом, от которого получил сообщение, мозырянин переспросил, не ошибся ли тот. Однако тот подтвердил, что видел его "Мерседес" около игрового клуба. 

Только тогда владелец обратился в милицию за помощью.  

Сотрудники уголовного розыска историю выслушали и отнеслись к ней с изрядной долей скепсиса. Ведь авто не взломано, стоит на месте. Но сообщение зарегистрировали и начали проверку. Камеры видеонаблюдения из игрового клуба и местного рынка подтвердили — "Мерседес" действительно подъезжал указанной ночью к заведению. 

Из него вышел молодой человек и направился к игровому заведению. Проверили всех посетителей за ту ночь. Благо на входе паспортный контроль.  

Обратили внимание на 20-летнего парня, который проживает по-соседству с потерпевшим. Им оказался ранее судимый в 2016 году за кражу аккумулятора из авто, а также за угон в 2017 году. В 2018 году мозырянин освободился из мест лишения свободы. 


Молодой человек после предъявленных ему улик сознался в угоне "Мерседеса".  По словам задержанного, в одну из ночей проверил ручку микроавтобуса. Дверь оказалась незаперта. Мало того, старенький 1991 года выпуска "Мерседес" завелся от ключа с другой машины. Парень действительно решил съездить в игровой клуб, а после вернул автомобиль на место. Если бы не случайный свидетель, наверное, хозяин ничего и не узнал бы.  

Но, увы, сейчас по факту угона Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.


 
 
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В Мозыре расследуется необычное дело об угоне, которого могло бы и не быть, если бы не одно но...
 
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