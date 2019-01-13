По подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний мозырянин, ранее судимый за кражу и угон. Как выяснилось, он взял автомобиль индивидуального предпринимателя и катался по своим нуждам.





Об этом факте владелец узнал совершенно случайно — ночью в мессенджере ему написал знакомый таксист и спросил: "Куда путь держишь?"





Утром, прочитав сообщение, мозырянин выглянул на улицу — «Мерседес-Бенц 410D» стоял на месте. Удивленный мужчина позвонил наемному водителю, с которым работает совместно.





Но тот заверил, что автомобиль не брал и даже в час ночи видел его во дворе. При встрече с таксистом, от которого получил сообщение, мозырянин переспросил, не ошибся ли тот. Однако тот подтвердил, что видел его "Мерседес" около игрового клуба.





Только тогда владелец обратился в милицию за помощью.





Сотрудники уголовного розыска историю выслушали и отнеслись к ней с изрядной долей скепсиса. Ведь авто не взломано, стоит на месте. Но сообщение зарегистрировали и начали проверку. Камеры видеонаблюдения из игрового клуба и местного рынка подтвердили — "Мерседес" действительно подъезжал указанной ночью к заведению.





Из него вышел молодой человек и направился к игровому заведению. Проверили всех посетителей за ту ночь. Благо на входе паспортный контроль.





Обратили внимание на 20-летнего парня, который проживает по-соседству с потерпевшим. Им оказался ранее судимый в 2016 году за кражу аккумулятора из авто, а также за угон в 2017 году. В 2018 году мозырянин освободился из мест лишения свободы.









Молодой человек после предъявленных ему улик сознался в угоне "Мерседеса". По словам задержанного, в одну из ночей проверил ручку микроавтобуса. Дверь оказалась незаперта. Мало того, старенький 1991 года выпуска "Мерседес" завелся от ключа с другой машины. Парень действительно решил съездить в игровой клуб, а после вернул автомобиль на место. Если бы не случайный свидетель, наверное, хозяин ничего и не узнал бы.





Но, увы, сейчас по факту угона Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.



