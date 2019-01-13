"Дело медиков": на суде у экс-замминистра Лосицкого возникли проблемы с памятью

Напомним, Лосицкому вменяют ч. 3 ст. 430 УК РБ (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Кравченка обвиняют по ч.ч. 2 и 3 ст. 430 (получение взятки повторно, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК.

На первом заседании 11 января обвиняемые рассказали, что сподвигло их брать взятки. Владимир Кравченок, например, оправдал себя тем, что ему нужно было платить за обучение дочери в медуниверситете. Также он тратил деньги на отдых с женой в санатории и заграницей.

Лосицкий в свою очередь также оплачивал обучение сына в БГМУ и, по его словам, крупную сумму потратил на лечение — у него был некроз головки тазобедренного сустава. На суде 11 января прокурор Юрий Шерснев озвучил обвинение фигурантам, а также были заслушаны их показания.













Еврорадио ведет текстовую трансляцию из зала суда ведет текстовую трансляцию из зала суда





15:09. Следующий свидетель — директор компании "ВМК-Дент" Оксана Пархимович. Фирма также занимается поставками стоматологической техники в медучреждения.





Пархимович дала Кравченку взятку размером не более 300 рублей. Это было перед Новым годом, помимо денег, свидетель положила в пакет алкоголь и конфеты.





— Когда имеешь дело с крупным клиентом, всегда хочется иметь лояльность с его стороны. Сегодня у тебя нет никакой потребности, а завтра тебе нужна от него какая-то помощь.





— Зачем вы положили деньги в пакет?





— Я не думала об этом вообще. Поздравление клиента на Новый год — вот и все.





— Вы многих клиентов поздравляете на Новый год? Вы всем деньги кладёте? Чем Кравченок от остальных отличается? — сыплет вопросами судья.





— Как поздравление на Новый год... Я же не знаю, что будет в будущем, что может потребоваться.





***





14:29. Прокурор не отстаёт от свидетеля и ещё несколько раз спрашивает у него, зачем тот передал Кравченку $200. Орда начинает путаться и в конце концов говорит, что был "в состоянии возбуждения, потому что увидел много своих бывших студенток и решил их поддержать перед праздником".





Юрий Шерснев спрашивает, почему свидетель не передал деньги девушкам.





— Я решил, что надо через голову шефа.





— Может, так учат в медицинских университетах? Вы что, не знаете, что такое взятка должностному лицу? — троллит свидетеля судья.





— Теперь знаю, — отвечает Орда.





***





14:21. После обеда суд приступил к допросу свидетелей. Первым по делу даёт показания Валерий Орда — директор частной фирмы "Дентаком". Компания занимается продажей медицинской — в частности стоматологической — техники.





С Владимиром Кравченком свидетель знаком около 35 лет. Когда обвиняемый был студентом медуниверситета, свидетель работал там преподавателем.





— Я был доцентом, заведовал кафедрой, принимал госэкзамены.





Владимир [Кравченок] закончил институт, и мы продолжали наши коллегиальные отношения.





— Как вы отреагировали, когда Кравченок стал главврачем 12 стоматологической поликлиники? — спрашивает прокурор.





— Я порадовался за него, что мой коллега, товарищ стал руководителем высокого класса. Я ходил к нему, напоминал о себе, о возможностях фирмы, которой я владею. Иногда он у меня что-то покупал. <...> Последние 2-3 года они приобретали материал для исправления прикуса зубов, если более понятно — брекеты.





— Передавали ли вы денежные средства Кравченку?





— Передавал. Это был февраль-март месяц 2018 года. Я заходил передавать каталоги новой продукции. Когда я зашёл, женщины некоторые накрывали на стол. Они пошутили, мол, чтобы я поспособствовал проведению праздника. Это был накануне 8 марта. Тогда я положил в каталог, который принёс Владимиру, $200.





— С какой целью вы передавали деньги?





— Чтобы формировать свой имидж как продавца. Что я не жадный, что со мной можно работать. Я расценивал это как спонсорскую помощь коллективу, это было перед 8 марта.





— Почему именно $200?





— Ну, столько было.





***





12:28. Объявлен перерыв до 14:00.





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12:17. Прокурор, огласив некоторые показания Игоря Лосицкого, интересуется у обвиняемого, в чем была материальная заинтересованность фирм, которые хотели оказывать спонсорскую помощь медучреждениям. — Спонсорская помощь — это ведь помощь на безвозмездной основе? В чем была материальная заинтересованность? — Фирмы, которые занимаются реализацией спонсорской помощи для лабораторий, предлагают оборудование закрытого типа. Для такого оборудования нужны определенные расходные материалы. Тем самым фирмы обеспечивают себе в дальнейшем рынок сбыта своих реактивов, — поясняет Лосицкий.





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12:03. В постановлении о возбуждении уголовного дела против Игоря Лосицкого указан эпизод, когда замминистра брал взятку у Кравченка. Вполне возможно, коррупционный клубок "дела медиков" начался именно с задержаний Кравченка и Лосицкого.





Игорь Лосицкий говорит, что препараты, которые он принимал на протяжении лечения, могли оказывать воздействие на долговременную память. Так он объясняет некоторые несостыковки в показаниях на следствии и в суде.





***





11:08. По словам Кравченка, Лосицкий не требовал от него денег за решение вопроса. Однако главврач всё-таки решил передать замминистра алкоголь и деньги для того, чтобы "стимулировать" его к скорейшему разрешению проблемы.





В ходе следствия, как и на суде, Кравченок уверял, что не воспринимал деньги как взятку. Главврач думал, что это благодарность за сотрудничество поликлиники с фирмой. В 2018 году Владимир Кравченок выиграл местные выборы на Калиновском участке №49 и стал депутатом в Минском городском Совете депутатов. На сайте Мингорисполкома Кравченок до сих пор значится как депутат.





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10.10. С утра 14 января на процессе гособвинитель зачитывает показания Кравченка и Лосицкого в ходе предварительного следствия. Во время следствия Владимир Кравченок написал несколько явок с повинной.





В них он признавался в том, что брал взятки и раскрывал подробности. В одной из явок Кравченок рассказал следователям о передаче взятки на сумму $2000 на тот момент замминистра Игорю Лосицкому.