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Грабили музеи и банки: белорусские самбисты надолго "присели" в России

14.01.2019 15:37 — Разное | Партизан  
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Когда 29-летние граждане Беларуси Максим Хомец и Константин Буяковский, в прошлом мастера спорта по самбо, влились в банду, созданную в 2012 году жителем Нижнего Новгорода Олегом Прониным, а случилось это осенью 2016 года, за группировкой уже числилось ряд разбойных нападений и краж.

Грабили музеи и банки: белорусские самбисты надолго "присели" в России
Максим Хомец и Константин Буяковский
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Объектами нападений были местные ломбарды, отделение банка, инкассаторские машины.

Кроме того, по версии следствия, в августе 2013 года из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области бандиты похитили картину художника Ивана Шишкина «Лес. Ели», стоимостью порядка 2 миллионов долларов, которую в 2017 году обнаружили в Беларуси. Произведение изъяли у группы наркоторговцев, задержанных при передаче очередной партии. Также в списке похищенного были картины художников Константина Коровина и Станислава Жуковского.
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В 2014 году на территории Ивановской области из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника они же похитили 4 картины художника Исаака Левитана общей стоимостью порядка 5 миллионов долларов. В ходе расследования уголовного дела картины были возвращены музею.

К лету 2016 года правоохранителям стали известны имена 33-летнего главаря банды Пронина (дело еще рассматривается в суде) и его 37-летнего помощника  Владимира Корочкина (приговорен к 8,5 годам), обоих объявили в международный розыск. 


Они перешли на нелегальное положение и задумали совершить разбойное нападение на инкассаторский броневик. Сами же решили не светиться, но бандитских рук не хватало для осуществления задуманного. Не засвеченными оставались рядовые бойцы Юрий Ланцов и бывший майор полиции Сергей Алешин (судили отдельно, получил 13 лет). 

Для пополнения банды Корочкин связался с местным знатоком криминального мира, который сделал предложение белорусским спортсменам. Мужчины, как отмечено в материалах дела, «испытывающие материальные трудности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая цели и задачи устойчивой вооруженной группы (банды), предложение приняли».

Налет на инкассаторский броневик бандиты, вооруженные автоматом, совершили 8 ноября 2016 года. Им удалось остановить машину и даже открыть ее, вытащив из салона трех человек, однако мешков с деньгами не обнаружили. 

Более того, их заметил проезжавший наряд полиции. Отстреливаясь, бандиты убежали в лес. Там их нашли и задержали бойцы спецназа. Позже в Подмосковье арестовали Пронина и Корочкина.

В ходе расследования уголовного дела следователями были изъяты 15 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет-пулемет, винтовки, обрезы) и более 2 тысяч патронов. Примечательно, белорусам оружие не доверили, во время налета на инкассаторов самбисты были вооружены монтировками.

13 сентября 2018 года Нижегородский областной суд признал Ланцова, Буяновского и Хомеца виновными в бандитизме и других преступлениях и приговорил их к 14, 11 и 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.


Подсудимые приговор обжаловали в Верховном суде. Белорусы, в частности, в своих жалобах сообщили, что о существовании банды и о наличии оружия ничего не знали, просили приговор в части осуждения по ст. 209 УК РФ (бандитизм) отменить, переквалифицировать действия на ст. 162 УК (разбой) и снизить наказание.

Высшая судебная инстанция приговор оставила без изменений, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.


 
 
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Когда 29-летние граждане Беларуси Максим Хомец и Константин Буяковский, в прошлом мастера спорта по самбо, влились в банду, созданную в 2012 году жителем Нижнего...
 
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