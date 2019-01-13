Сто лет БССР: вся история Беларуси – в документальных фильмах «МИРа»

Сегодня на телеканале «МИР» стартует цикл документальных фильмов «История Беларуси на рубежах веков». Он посвящен столетию со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Кто стоял у ее истоков, и как советское прошлое повлияло на развитие современной экономики страны, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Инны Согалович.

Первое января 1919 года, по радио обнародован Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Белорусской Социалистической республики. Отныне вся власть принадлежит Советам, права – трудящимся; земля, фабрики, заводы и банки – достояние рабочих и крестьян. Столицей становится Минск. Туда из Смоленска переезжает новое правительство во главе с писателем Дмитрием Жилуновичем.

«Яркая личность, и личность очень эмоциональная. Он эмоционально воспринял и падение царизма, и Октябрьскую революцию, и главное, возможность самоопределения Белоруссии», – так охарактеризовал Жилуновича кандидат исторических наук Сергей Третьяк.

События столетней давности стали точкой отсчета развития белорусской государственности. При создании цикла фильмов съемочная группа нашего канала побывала в знаковых местах, а также на ведущих предприятиях страны, которые создавались в те времена.

«Самое яркое впечатление в ходе съемок мы получили от посещения наших флагманов промышленного и агропромышленного комплекса. Ведь что такое суверенитет государства? Это не только язык, население, герб, флаг, гимн. Это еще экономика, база суверенитета», – указал исполнительный продюсер Представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Геннадий Солдатов.

Промышленные гиганты, которые создавались в Новополоцке, Солигорске, Минске и сегодня бренды страны: «Нафтан», «Беларуськалий», Минский тракторный завод.

«Промышленность была важнейшим приоритетом. Надо было, значит, восстанавливать промышленность, чтобы давать рабочие места, чтобы повышать уровень жизни», – рассказывает историк Галина Бущик.

Республика не раз становилась переговорной площадкой международного масштаба. 27 лет назад в Беловежской пуще главы России, Украины и Беларуси подписали историческое соглашение о распаде СССР. Крупнейшее государство на планете перестало существовать.

В 2015 году в Минске главы нескольких крупных стран обсуждали , как остановить конфликт на юго-востоке Украины.

«Удалось остановить крупномасштабные военные действия. Говоря о значении минских соглашений, и о том, что эта площадка сохраняется, ну, можно сказать, что это начало нового этапа белорусской внешней политики», – говорит доктор исторических наук, профессор Владимир Снапковский.

Сегодня независимая Беларусь – одна из самых сильных IT-держав. Белорусский «мир танков» захватил онлайн: свыше 200 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру. В списке резидентов Парка высоких технологий значатся более 400 компаний.

В документальном цикле – пять фильмов. Первый – смотрите сегодня сразу после выпуска новостей в 00:10.