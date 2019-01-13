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Сто лет БССР: вся история Беларуси – в документальных фильмах «МИРа»
14.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сегодня на телеканале «МИР» стартует цикл документальных фильмов «История Беларуси на рубежах веков». Он посвящен столетию со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Кто стоял у ее истоков, и как советское прошлое повлияло на развитие современной экономики страны, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Инны Согалович.
Первое января 1919 года, по радио обнародован Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Белорусской Социалистической республики. Отныне вся власть принадлежит Советам, права – трудящимся; земля, фабрики, заводы и банки – достояние рабочих и крестьян. Столицей становится Минск. Туда из Смоленска переезжает новое правительство во главе с писателем Дмитрием Жилуновичем.
«Яркая личность, и личность очень эмоциональная. Он эмоционально воспринял и падение царизма, и Октябрьскую революцию, и главное, возможность самоопределения Белоруссии», – так охарактеризовал Жилуновича кандидат исторических наук Сергей Третьяк.
События столетней давности стали точкой отсчета развития белорусской государственности. При создании цикла фильмов съемочная группа нашего канала побывала в знаковых местах, а также на ведущих предприятиях страны, которые создавались в те времена.
Промышленные гиганты, которые создавались в Новополоцке, Солигорске, Минске и сегодня бренды страны: «Нафтан», «Беларуськалий», Минский тракторный завод.
Республика не раз становилась переговорной площадкой международного масштаба. 27 лет назад в Беловежской пуще главы России, Украины и Беларуси подписали историческое соглашение о распаде СССР. Крупнейшее государство на планете перестало существовать.
В 2015 году в Минске главы нескольких крупных стран
Сегодня независимая Беларусь – одна из самых сильных IT-держав. Белорусский
В документальном цикле – пять фильмов. Первый – смотрите сегодня сразу после выпуска новостей в 00:10.
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Авторы расскажут кто стоял у истоков Белоруской республики, и как советское прошлое повлияло на развитие современной экономики страны.
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