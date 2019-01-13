Брестчан приглашают на уникальный вечер-концерт памяти Владимира Высоцкого

Прошлый 2018-й год в мире бардовской авторской песни проходил под именем Владимира Семеновича Высоцкого. Уникальная и неповторимая личность, поэт, актер родился 80 лет назад.



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80 -летие со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого практически на всем постсоветском пространстве, а также в соседних Польше , Литве, в Израиле, Франции и других странах было отмечено концертами, конференциями, показами фильмов, творческими вечерами и т д

Беларусь тоже не осталась в стороне. В начале 2018-го в Гродно проходила научно практическая конференция , в октябре в столице государственный симфонический оркестр исполнял произведения Высоцкого, были концерты в больших и малых городах. К тому же Брест принимал участие в 15-м международном Фестивале посвященном Высоцкому, на польской стороне в Кошалине.

В 2019-м концерты, посвященные дню рождения легендарного поэта и актера Владимира Высоцкого снова пройдут во многих областных и районных центрах. Обычно даты проведения концертов привязаны ко дню рождения поэта 25.01-го, и проходят концерты обычно в конце января, а также памятные ко дню смерти, летом в июле.

По традиции и в этом году любители творчества Высоцкого проведут несколько творческих вечеров, концертов и встреч. Они пройдут совершенно в разных форматах и датах, разойдутся по исполнению и жанру, по тому, одни "высоцколюбы" считают, что надо только знать тексты Владимира Семеновича, и концерты у них будут ставиться в формате "песни Высоцкого" в исполнении современных авторов.

Другие увлеченные Высоцим не хотят идти по привычному, "замыленному" пути, просто перепевая автора, тем более, что сделать это не то, чтобы сложно, практичекси невозможно. По этому и называют личность поэта феноменом. У другой группы энтузиастов родилась идея подключить к проведению концертов хор, молодых исполнителей, вытянуть на сцену местных звезд эстрады и услышать в их исполнении бардовскую песню, расширить географию и провести концерты на польской стороне, обозначив тем самым отсутствие географических, возрастных и временных границ в духе творчества под именем "Высоцкий".

Одним из авторов идеи концертов такого формата выступила инициатор предыдущего Бард форума Высоцкого "Полоса нейтральная" фотограф-журналист Ирина Шепелевич.



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Как и в предыдущие годы, так и на этот раз "послы культуры" постараются сделать мероприятие насыщенным, ярким. По итогам творческих вечеров 26 января в областной филармонии пройдет заключительный галла-концерт "Вне времени и границ".

Помимо местных артистов, на белорусскую сторону приглашены зарубежные гости, и мы надеемся, что зрителям будет интересно услышать, как исполняют Высоцкого в Чехии, Польше или Грузии на их родном языке. А также впервые в Бресте послушать произведения Владимира Семеновича в исполнении хора "Згода”.

Партнерами концертов в Бресте (26 января) и в Пинске (25 января) выступают Брестская областная филармония, адвокатское бюро “Тарасюк, Игнатюк и партнеры”, гостиница “Буг”, туристическая компания “Янка”, стоматология “Блеск”. Информационными партнерами являются: областная газета “Заря”, портал “Виртуальный Брест” и портал "Першы рэгіен".

Цена билетов 10 и 15 р