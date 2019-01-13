ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пружанским РОВД устанавливается местонахождение пропавшей женщины

14.01.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Внимание, розыск! Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей гражданки Храмовой Оксаны Михайловны, 09.09.1961 года рождения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62532.php

Пружанским РОВД устанавливается местонахождение пропавшей женщины

Уроженка г. Минска, проживала по адресу: Пружанский р-н, д. Загаличи, д. 91 03.01.2019 года около 11.00 часов выехала в г. Минск и с того момента местонахождение ее неизвестно. 

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы окрашены краской желтого цвета, кучерявые, до плеч, глаза голубого цвета, уши средние, нос толстый, губы толстые, лоб прямой. 

Приметы одежды: дубленка черного цвета ниже пояса с меховым воротником темно-серого цвета, шапка вязанная розового цвета, сапоги типа уги темно-серого цвета, байка с капюшоном салатового цвета с узорами в виде цветов, юбка ниже колена темно-синего цвета, колготы шерстяные черного цвета. 

При себе имела: паспорт на имя Храмовой О.М., денежные средства в размере 40 белорусских рублей, пакет с личными вещами белого цвета. 

Лицам, которым что-либо известно о судьбе разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: 801632-73625, 801632-92704, 80336742417 либо 102. 

Заранее благодарим за оказанное содействие.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание, розыск! Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей гражданки Храмовой Оксаны Михайловны, 09.09.1961 года рождения. Уроженка г....
 
Новости дня
Новости разные
 
Сто лет БССР: вся история Беларуси – в документальных фильмах «МИРа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика