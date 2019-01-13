Пружанским РОВД устанавливается местонахождение пропавшей женщины

Внимание, розыск! Пружанским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей гражданки Храмовой Оксаны Михайловны, 09.09.1961 года рождения.



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Уроженка г. Минска, проживала по адресу: Пружанский р-н, д. Загаличи, д. 91 03.01.2019 года около 11.00 часов выехала в г. Минск и с того момента местонахождение ее неизвестно.



Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы окрашены краской желтого цвета, кучерявые, до плеч, глаза голубого цвета, уши средние, нос толстый, губы толстые, лоб прямой.



Приметы одежды: дубленка черного цвета ниже пояса с меховым воротником темно-серого цвета, шапка вязанная розового цвета, сапоги типа уги темно-серого цвета, байка с капюшоном салатового цвета с узорами в виде цветов, юбка ниже колена темно-синего цвета, колготы шерстяные черного цвета.



При себе имела: паспорт на имя Храмовой О.М., денежные средства в размере 40 белорусских рублей, пакет с личными вещами белого цвета.



Лицам, которым что-либо известно о судьбе разыскиваемой, просьба позвонить по телефонам: 801632-73625, 801632-92704, 80336742417 либо 102.



Заранее благодарим за оказанное содействие.