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В России за гибель роженицы из Барановичей будут судить врача

14.01.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Невском районном суде Санкт-Петербурга 28 января начнется рассмотрение уголовного дела заведующей акушерским физиологическим отделением одного из городских родильных домов, которая обвиняется в гибели 27-летней уроженки Барановичей Анны Букиной. Об этом рассказал TUT.BY муж погибшей Андрей Букин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62529.php

В России за гибель роженицы из Барановичей будут судить врача

Фото Анны предоставлено родственниками

Расследование уголовного дела было завершено в декабре прошлого года. На момент совершения преступления обвиняемая являлась лечащим врачом акушером-гинекологом Анны Букиной.

«В период наблюдения за пациенткой, поступившей в родильный дом 3 мая 2017 года, обвиняемая, небрежно относясь к исполнению своих профессиональных обязанностей, допустила недостатки при оказании ей акушерской медицинской помощи, в результате чего она (Анна Букина. — Прим. TUT.BY) скончалась 11 мая 2017 года», — сообщаетсяна сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Санкция статьи предусматривает исправработы, ограничение свободы, принудительные работы или два года лишения свободы. Вина медика подтверждается совокупностью добытых в ходе следствия доказательств, в том числе заключениями трех судебно-медицинских экспертиз.

Уголовное дело поступило в суд еще в декабре. 28 января начнется его рассмотрение.

«Две лечебно-контрольные комиссии и три судмедэкспертизы прошли в нашу пользу. Но несмотря на это, ни извинений, ни сожалений, ни соболезнований мы не дождались. Срок давности по данной статье УК в России — 2 года. Осталось три с половиной месяца. Подсудимая и ее адвокаты тянут время, как могут. На предварительном заседании успели только познакомиться с адвокатами, после чего обнаружилось, что судья нарушила сроки назначения слушаний, что тут же привело к переносу заседания на две недели», — сообщил TUT.BY муж погибшей Андрей Букин.

27-летняя уроженка Барановичей Анна Букина в роддом № 17 Санкт-Петербурга поступила 3 мая на 39-й неделе беременности. Во время плановой кардиотокографии у женщины пошла носом кровь. Врачи диагностировали у нее тяжелую преэклампсию и начали стимуляцию матки.

Естественные роды продолжались около 17 часов. 4 мая, около 4.00, состояние Анны ухудшилось, а в 5.16 развился HELLP-синдром — опасная патология, тяжелая форма которой часто приводит к материнской смерти. В 6.20 Анна потеряла сознание — ребенка врачам пришлось доставать с помощью вакуум-экстракции.

Маму и дочь после родов развезли по реанимациям. Анне удалили матку, постепенно у нее отказывали внутренние органы: печень, почки, легкие. Неделю врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли: 11 мая женщина умерла в реанимации. По заключению экспертов, смерть наступила в результате полиорганной недостаточности и прогрессирующей анемии.

Дочь Анны Анастасия поступила в реанимацию с тяжелой асфиксией. Маленькую Настю выписали через месяц с диагнозами: асфиксия в родах тяжелой степени, гипоксически-травматическое поражение центральной нервной системы, судорожный синдром.

По факту смерти Анны Букиной и нанесения травм новорожденному внутреннюю проверку провела лечебно-контрольная комиссия, которая определила, что врачи допустили ошибку: они были обязаны сделать кесарево сечение, а не продолжать естественные роды.

 
Теги: знакомства
 
 
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В Невском районном суде Санкт-Петербурга 28 января начнется рассмотрение уголовного дела заведующей акушерским физиологическим отделением одного из городских...
 
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