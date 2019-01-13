Современные технологии? Новое слово в борьбе с лихачами? Похоже, просто разгильдяйство...



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Водителям рекомендуем быть на данном участке ул. Адамковской внимательнее и осторожнее. Всё это "добро" может скрываться и под слоем воды.

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