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На ул. Адамковской в Бресте самообразовался "лежачий полицейский" наоборот
14.01.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Современные технологии? Новое слово в борьбе с лихачами? Похоже, просто разгильдяйство...
Водителям рекомендуем быть на данном участке ул. Адамковской внимательнее и осторожнее. Всё это "добро" может скрываться и под слоем воды.
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Современные технологии? Новое слово в борьбе с лихачами? Похоже, просто разгильдяйство... Водителям рекомендуем быть на данном участке ул. Адамковской...
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