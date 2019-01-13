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На ул. Адамковской в Бресте самообразовался "лежачий полицейский" наоборот

14.01.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Современные технологии? Новое слово в борьбе с лихачами? Похоже, просто разгильдяйство...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62526.php

На ул. Адамковской в Бресте самообразовался "лежачий полицейский" наоборот

Водителям рекомендуем быть на данном участке ул. Адамковской внимательнее и осторожнее. Всё это "добро" может скрываться и под слоем воды.

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
 
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Современные технологии? Новое слово в борьбе с лихачами? Похоже, просто разгильдяйство... Водителям рекомендуем быть на данном участке ул. Адамковской...
 
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