Сегодня к вечеру опасное явление - понижение температуры до отрицательных значений

Мы бы не обратили внимание на подобное, однако действительно есть опасность образования гололёда на фоне потепления в последние два дня. Проявляя заботу о жителях Бреста, предупреждаем, что вам нужно быть особенно осторожными сегодня вечером - как за рулём автомобиля, так и пешочком...



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На дорогах может образоваться гололедица.



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Кроме прочего, нас ждут и ухудшение погодных условий - снег с дождём, ветер и т.д. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, с переходом на западный, северо-западный порывистый, по западу страны в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -3, +3°С.



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15 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Ленинградской областью. Ожидается облачно с прояснениями. Временами снег, в отдельных районах метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западный порывистый, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-13°С; максимальная - в середине дня -1..-7°С. Атмосферное давление будет расти.

16 января погодные условия в основном будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. На большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, по северо-востоку при прояснениях до -13°С; максимальная - днем -1..-7°С, в юго-западных районах 0..+2°С.

17 января республика окажется под влиянием фронтальных систем, связанных с атлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Временами осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 0..-2°С по юго-западу республики до -10..-12°С по северо-востоку, максимальная - днем -2..+4°С.