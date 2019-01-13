ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня к вечеру опасное явление - понижение температуры до отрицательных значений

14.01.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Мы бы не обратили внимание на подобное, однако действительно есть опасность образования гололёда на фоне потепления в последние два дня. Проявляя заботу о жителях Бреста, предупреждаем, что вам нужно быть особенно осторожными сегодня вечером - как за рулём автомобиля, так и пешочком...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62525.php

Сегодня к вечеру опасное явление - понижение температуры до отрицательных значений

На дорогах может образоваться гололедица.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62525.php

Сегодня к вечеру опасное явление - понижение температуры до отрицательных значений

Кроме прочего, нас ждут и ухудшение погодных условий - снег с дождём, ветер и т.д. Временами осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, с переходом на западный, северо-западный порывистый, по западу страны в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -3, +3°С.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62525.php

Сегодня к вечеру опасное явление - понижение температуры до отрицательных значений

15 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Ленинградской областью. Ожидается облачно с прояснениями. Временами снег, в отдельных районах метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западный порывистый, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-13°С; максимальная - в середине дня -1..-7°С. Атмосферное давление будет расти.

16 января погодные условия в основном будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. На большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, по северо-востоку при прояснениях до -13°С; максимальная - днем -1..-7°С, в юго-западных районах 0..+2°С.

17 января республика окажется под влиянием фронтальных систем, связанных с атлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Временами осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 0..-2°С по юго-западу республики до -10..-12°С по северо-востоку, максимальная - днем -2..+4°С.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы бы не обратили внимание на подобное, однако действительно есть опасность образования гололёда на фоне потепления в последние два дня. Проявляя заботу о жителях...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сто лет БССР: вся история Беларуси – в документальных фильмах «МИРа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика