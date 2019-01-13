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Автомобиль сбил 8-летнюю девочку на переходе в д. Прилуки и скрылся, объявлен розыск
14.01.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Вчера, 13 января 2019 года, около 20:25 часов в д.Прилуки Брестского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: неустановленный водитель двигался по автодороге Р94 "Брест-Томашовка", где на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель совершил наезд на переходящего проезжую часть, слева направо по ходу движения автомобиля, 8-летнюю местную жительницу. В нарушение установленных требований водитель скрылся с места ДТП.
Контактные телефоны: 8 (0162) 41-44-44; 41-16-35 или 102.
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Вчера, 13 января 2019 года, около 20:25 часов в д.Прилуки Брестского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: неустановленный...
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