Автомобиль сбил 8-летнюю девочку на переходе в д. Прилуки и скрылся, объявлен розыск

Вчера, 13 января 2019 года, около 20:25 часов в д.Прилуки Брестского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: неустановленный водитель двигался по автодороге Р94 "Брест-Томашовка", где на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель совершил наезд на переходящего проезжую часть, слева направо по ходу движения автомобиля, 8-летнюю местную жительницу. В нарушение установленных требований водитель скрылся с места ДТП.



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Уважаемые участники дорожного-движения, если Вы стали свидетелем данного происшествия, либо в указанное время двигались по автодороге Р94 "Брест-Томашовка", и имеете запись видеорегистратора, просьба оказать содействие в розыске автомобиля и водителя, а также предоставить видеозапись в Госавтоинспекцию.

Контактные телефоны: 8 (0162) 41-44-44; 41-16-35 или 102.