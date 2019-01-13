Турнир поколений

Любовь к футболу часто зарождается на площадке около дома, здесь же может начинаться и большой футбол. Кто-то так и остается любителем этого вида спорта, а кому-то повезло больше – они имели возможность тренироваться у настоящих профессионалов.

Счастливыми себя считают выпускники футбольной школы Дармина – они получали навыки у профессионального тренера. Виктор Анатольевич Дармин создал футбольную школу в тот период, когда все отделения футбола были зарыты, а ребят, желающих заниматься этим видом спорта, было много. Впрочем, как всегда, ведь футбол во все времена в Смолевичах пользовался популярностью среди мальчишек. Именно поэтому в 2000 году Виктор Анатольевич открыл частную школу.

Сейчас многие из его выпускников играют в футбол в составе профессиональных команд, кто-то занимается им на любительском уровне. Но любовь к футболу объединяет их и спустя много лет.

Именно поэтому на базе ФОК «Усяж» состоялся первый турнир выпускников футбольной школы Дармина.

Такой турнир уже стал традиционным в футбольной среде Смолевичского района. Однако раньше он собирал и выпускников, и юных футболистов, которые сейчас тренируются в этой школе. А в нынешнем году выпускники Виктора Анатольевича решили собраться командами выпускников разных годов и провести турнир. Футболисты организовали его в знак благодарности тренеру, да и такая спортивная встреча – хорошая возможность пообщаться между собой, узнать, как у кого сложилась жизнь, обсудить спортивные новости.

– Безусловно, узнав о турнире, я был очень рад, – комментирует Виктор Анатольевич Дармин. – Приятно, что ребята помнят меня и уважают. А ведь почти все из моих воспитанников продолжают заниматься футболом, многие – на профессиональном уровне. Отрадно, что все нашли время и организовали встречу.

Всего в турнире участвовало семь команд выпускников футбольной школы Дармина: выпускники 1989-91 гг., 1992 года, 1993-94 гг., 1995 года, 1996 года, команда выпускников 1998 года и 2002 года. Состязание собрало немалое количество любителей футбола.

В качестве главного судьи соревнований выступил Сергей Григорьевич Грицкевич.

Спортсмены продемонстрировали насыщенную многочисленными яркими моментами и голами игру. В итоге зрелищных и наполненных эмоциями игр были определены победители турнира.





Первое место заняла команда выпуска 1993-94 гг., на втором месте команда 1995 года, на третьем месте команда 1996 года. Но огорченных и побежденных в этот день не было, так как все получили заряд бодрости и позитивного настроения.

– Турнир выдался интересным и весьма непредсказуемым. Спасибо всем, кто откликнулся на предложение поучаствовать. Надеюсь, что турнир станет традиционным, с каждым годом будет набирать обороты, расширяя количество команд, – отметил старший администратор физкультурно-оздоровительного комплекса поселка Усяж Николай Владимирович Боровский.

По завершению турнира участники были награждены юбилейными медалями. А затем в дружественной теплой атмосфере выпускники общались со своим наставником Виктором Анатольевичем. Результат труда тренера не виден сразу, для этого понадобится не один год. И такой турнир, организованный выпускниками футбольной школы Дармина, явно демонстрирует, что тренер вложил в подопечных: любовь к футболу, сплоченность, преданность выбранному ремеслу и профессионализм.

Лидия СУДНИКОВИЧ.