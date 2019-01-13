Три победы  на республиканском конкурсе

Учащиеся и педагоги Плисской детской музыкальной школы искусств стали призерами V юбилейного Республиканского фестиваля искусств «Беларускія таленты». Их результаты впечатляют! И все это при весьма высокой конкуренции: участие в конкурсе приняли около двух тысяч конкурсантов — вокалисты, танцоры, чтецы, театралы, инструменталисты со всех регионов Беларуси.





Так, оркестр народных инструментов, руководит которым Инна Анатольевна Мурашко, стал обладателем Гран-при и получил сертификат на участие в конкурсе в Польше. Учащаяся Плисской детской музыкальной школы искусств Анастасия Ментюк (педагог Наталья Дубовская) стала лауреатом 1 степени. Такое же высокое призовое место занял и ансамбль «Cymbals band», в состав которого вошли Полина Симончик, Арина Баравик, Артем Малиновский. Исполнителей к победе привели их руководитель Юлия Александровна Саункина и концертмейстер Татьяна Владимировна Листопад. Участники ансамбля стали лауреатами I степени и выиграли сертификат на участие в конкурсе в Болгарии. Благодарность по итогам конкурса была объявлена директору Плисской детской музыкальной школы искусств Ларисе Аркадьевне Журавлевой.





В очередной раз представители Плисской детской музыкальной школы искусств показали высокое исполнительское мастерство и талант, способный покорить сердца зрителей и профессионального жюри самых престижных конкурсов и фестивалей.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

На фото: Анастасия Ментюк с членом жюри; оркестр народных инструментов.

Фото из архива музыкальной школы искусств.