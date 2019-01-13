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Историк об украинских корнях Лукашенко: "Еще в 1926 году его дед был обычным белорусским крестьянином"
Иллюстративное фото
На встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком,
– Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом, – заявил Александр Лукашенко.
«Однако ещё в 1926 году его дед Трофим Прохорович (а вовсе не Иванович) был обычным белорусским крестьянином из села Александрия...», – написал Змитер Дрозд в
Ранее историк выяснил, что у Лукашенко нет украинских корней.
Фото с
На фотографии документа из материалов переписи населения в 1926 года видно, что на хуторах села Александрии четвёртым в списке записан Лукашенко Трофим Прохорович. В графе национальность указано: белорус.
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Историк об украинских корнях Лукашенко: "Еще в 1926 году его дед был обычным белорусским крестьянином"
Змитер Дрозд – о том, как генеалогическая выдумка может стать геополитическим фактором.
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