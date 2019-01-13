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Фото с сайта Белорусского документационного центра

На встрече с украинским политиком, Лукашенко снова вспомнил про свои. Глава Беларуси признался, что лично болеет за то, что в Украине.– заявилнаписалРанее историк выяснил, что у Лукашенко нет украинских корней.На фотографии документа из материалов переписи населения в 1926 года видно, что на хуторах села Александрии четвёртым в списке записан. В графе национальность указано: белорус.