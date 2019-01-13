ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Историк об украинских корнях Лукашенко: "Еще в 1926 году его дед был обычным белорусским крестьянином"

14.01.2019 17:42 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Историк и архивист Змитер Дрозд – о том, как генеалогическая выдумка может стать геополитическим фактором.

На встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком, который является кумом Путина, Лукашенко снова вспомнил про свои «украинские корни». Глава Беларуси признался, что лично болеет за то, что в Украине.

– Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом, – заявил Александр Лукашенко.

«Однако ещё в 1926 году его дед Трофим Прохорович (а вовсе не Иванович) был обычным белорусским крестьянином из села Александрия...», – написал Змитер Дрозд в Фейсбуке.

Ранее историк выяснил, что у Лукашенко нет украинских корней.

Историк об украинских корнях Лукашенко: "Еще в 1926 году его дед был обычным белорусским крестьянином"

Фото с сайта Белорусского документационного центра

На фотографии документа из материалов переписи населения в 1926 года видно, что на хуторах села Александрии четвёртым в списке записан Лукашенко Трофим Прохорович. В графе национальность указано: белорус.

Дед Лукашенко – кем он был и что о нем говорят?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Змитер Дрозд – о том, как генеалогическая выдумка может стать геополитическим фактором.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сто лет БССР: вся история Беларуси – в документальных фильмах «МИРа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика