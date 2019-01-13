

Андрей Разин

"Владимир Владимирович Путин в этом году представит первую леди России. С нетерпением жду этой новости. Считаю, что первая леди, в достаточно трудное для России время, поможет сплотить нацию, находясь рядом с лидером нашей страны и представляя российскую культуру, искусство и спорт не только на Родине, но и на мировой арене".

Знаете, почему Путин развелся? Может, этого хотел другой человек. Не знаю, девушка, или женщина. Нажать на президента тоже можно.

В ходе пресс-конференциижурналист задал ему вопрос о финансировании контент-проектов, на которые уходят средства налогоплательщиков. И потом вдруг спросил:Обычно президент отшучивается, когда слышит вопросы о своей личной жизни. Про семью он всегда говорит, что его родные (у президента две дочери) не хотят публичности, потому что понимают, что она влечет за собой постоянное преследование со стороны журналистов.А в этот раз на вопрос о личной жизни ответил так:В зале пресс-конференции раздались бурные аплодисменты приглашенных журналистов.Порадовался за президента и продюсер "Ласкового мая". Он опубликовал снимок ви написал:Подписчики Разина поддержали его и добавили, что президенту давно пора представить свою любимую женщину, которая этого, определенно, достойна, пишет российское изданиеСлухи о романе президента России с прославленной спортсменкой ходят не первый год.А вот чтов интервьюо разводе Путина президент Беларуси