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Андрей Разин: "Путин в этом году представит первую леди России"

14.01.2019 17:28 — Разное | UDF  
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Андрей Разин
Повод для сплетен дал сам президент России Владимир Путин, выступая недавно на ежегодной пресс-конференции. Он ответил на вопрос журналиста, когда же наконец он женится. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин высказал свое предположение и показал снимок с известной дамой.

В ходе пресс-конференции Владимира Путина журналист задал ему вопрос о финансировании контент-проектов, на которые уходят средства налогоплательщиков. И потом вдруг спросил: "А когда вы женитесь? И на ком?".

Обычно президент отшучивается, когда слышит вопросы о своей личной жизни. Про семью он всегда говорит, что его родные (у президента две дочери) не хотят публичности, потому что понимают, что она влечет за собой постоянное преследование со стороны журналистов.

А в этот раз на вопрос о личной жизни ответил так: "Как порядочный человек, я должен буду когда-нибудь это сделать". В зале пресс-конференции раздались бурные аплодисменты приглашенных журналистов.


Порадовался за президента и продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Он опубликовал снимок в Инстаграм и написал:

"Владимир Владимирович Путин в этом году представит первую леди России. С нетерпением жду этой новости. Считаю, что первая леди, в достаточно трудное для России время, поможет сплотить нацию, находясь рядом с лидером нашей страны и представляя российскую культуру, искусство и спорт не только на Родине, но и на мировой арене".


Алина Кабаева показала обручальное кольцо

Подписчики Разина поддержали его и добавили, что президенту давно пора представить свою любимую женщину, которая этого, определенно, достойна, пишет российское издание "Суть событий".

Андрей Разин: "Путин в этом году представит первую леди России"

Слухи о романе президента России с прославленной спортсменкой ходят не первый год.

После открытия Олимпийских игр в Сочи блогеры обратили внимание, что у Путина и Кабаевой одновременно появились обручальные кольца.

А вот что рассказал в 2014 году в интервью Ксении Собчак о разводе Путина президент Беларуси Александр Лукашенко:

Знаете, почему Путин развелся? Может, этого хотел другой человек. Не знаю, девушка, или женщина. Нажать на президента тоже можно.


Алина Кабаева изменилась до неузнаваемости

 
 
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Повод для сплетен дал сам президент России Владимир Путин.
 
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