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Тест для терпеливых и внимательных: среди мусора пробирается кот. Где он?
Фото из социальных сетей
Перед вами картинка с горой мусора среди которого пробирается кот. На первый взгляд может показаться, что здесь просто невозможно увидеть какую-либо деталь. Однако, если вы будете долго вглядываться в картинку и очень сосредоточьтесь на поиске ответа, вам удастся увидеть кота.
Почему головоломку сложно решить?
Эту головоломку так сложно решить из-за явного беспорядка на изображении - оттенки оранжевого, коричневого, белого и синего создают бессмысленные узоры. Прежде чем начать поиск, засеките время.
Скажите, через сколько минут вы смогли найти животное? Возможно, именно вы быстрее всех справились с тестом на внимательность.
А вот и картинка-подсказка.
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Головоломки на внимательность набирают все большую популярность в интернете.
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