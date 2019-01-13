Тест для терпеливых и внимательных: среди мусора пробирается кот. Где он?

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Почему головоломку сложно решить?

Перед вами картинка с горой мусора среди которого пробирается кот. На первый взгляд может показаться, что здесь просто невозможно увидеть какую-либо деталь. Однако, если вы будете долго вглядываться в картинку и очень сосредоточьтесь на поиске ответа, вам удастся увидеть кота.Эту головоломку так сложно решить из-за явного беспорядка на изображении - оттенки оранжевого, коричневого, белого и синего создают бессмысленные узоры. Прежде чем начать поиск, засеките время.Скажите, через сколько минут вы смогли найти животное? Возможно, именно вы быстрее всех справились с тестом на внимательность.А вот и картинка-подсказка.