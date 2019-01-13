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Главный приз благотворительного виртуального финансового марафона МТБанка получил проект Minskrun
Напомним, что с 28 декабря по 8 января на сайте
Борьба за главный приз развернулась серьезная. Достаточно долго лидера марафона определить не получалось. Предпочтения участников марафона колебались между двумя проектами: ремонтом костела на Золотой горке и еженедельными забегами. В результате победу одержал проект команды Minskrun.
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МТБанк подвел итоги благотворительного виртуального финансового марафона.
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