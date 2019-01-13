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Главный приз благотворительного виртуального финансового марафона МТБанка получил проект Minskrun

14.01.2019 17:45 — Разное | Myfin  
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Главный приз благотворительного виртуального финансового марафона МТБанка получил проект Minskrun
Главный приз получил проект Minskrun

Напомним, что с 28 декабря по 8 января на сайте https://xmasrun.by пользователи могли «пробежать» виртуальную дистанцию из десяти финансовых вопросов, заработать правильными ответами виртуальные километры и пожертвовать их в поддержку одного из пяти социальных проектов. Проекты отбирались совместно с платформой Talaka.by таким образом, чтобы у пользователей была возможность отдать свои виртуальные километры самому близкому по духу проекту.

Борьба за главный приз развернулась серьезная. Достаточно долго лидера марафона определить не получалось. Предпочтения участников марафона колебались между двумя проектами: ремонтом костела на Золотой горке и еженедельными забегами. В результате победу одержал проект команды Minskrun.

 
 
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МТБанк подвел итоги благотворительного виртуального финансового марафона.
 
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