"Бумбокс" исполнит новые песни в Минске 24 февраля

Они взорвали 2007 год хитом «Вахтерам» и в одночасье проснулись знаменитыми. Они завоевали любовь миллионов, и их песни растащили на цитаты. Они активно гастролируют и совсем недавно согревали минскую публику на крупном столичном фестивале «21 век». Уже 24 февраля следующего года «Бумбокс» вернутся в Минск, чтобы спеть с поклонниками не только про «белые обои и черную посуду».

«Золотые» синглы из Киева

Чуть больше 10 лет назад в ротацию на радио попал трек «Вахтерам», которая сделала киевскую группу «Бумбокс» главным открытием года для русскоязычной аудитории. Этот трек можно было слышать повсюду: из уст от парней с гитарами во дворе, на всех радиостанциях и даже в саундтреке к фильму «Красный жемчуг любви». Эту песню «Бумбокса» до сих пор помнят наизусть.

Даже удивительно, что группа под руководством Андрея Хлывнюка не подхватила звездную болезнь. Со славой пришли гонорары, награды и толпы фанатов, но на внутренних отношениях в группе популярность не сказалась. А Андрей Хлывнюк даже признался: от известности он никогда не получал особого удовольствия. Иногда он и вовсе скучает по временам до того, как его стали узнавать. Например, когда был простым пассажиром трамвая на любимом маршруте Киев – Буча.

Не быть вторыми 5'nizza

Мало кто знает, что «Бумбокс» мог быть совсем другим. Первые песни парни планировали записать просто под акустическую гитару. Но буквально за несколько дней до записи парням попалась запись группы 5'nizza, которые уже набирали популярность в этом жанре. Чтобы избежать сравнения, «Бумбокс» решили выступать с диджеем.

Первый альбом «Family Бізнес» был продан тиражом более 100 000 экземпляров, что принесло ему статус золотого на территории страны. История «Бумбокс» завертелась.

Почему все на них так сдвинуты?

О ком такие родные каждому тексты группы? Лидер «Бумбокс» Андрей Хлывнюк списывает все пережитые эмоции с себя, вот почему песни так сильно цепляют. Правда, есть и обратная сторона: некоторые старые хиты группа не исполняет на концертах из-за того, что чувства, которые вдохновили в момент написания, остыли.

Новые песни, которые будут напевать сотни тысяч поклонников, лидер «Бумбокс» придумывает на ходу и напевает в диктофон на смартфоне или просто набрасывает текст на попавшейся под руку бумажке.

В 2015 году лидер «Бумбокс» стал членом жюри Х-фактор. Участники шоу частенько выбирают хиты группы для прослушивания, но Андрей Хлывнюк признается, что не любит слушать каверы на свои песни – он всегда ждет от исполнителя собственных эмоций, а не подражания.

По мнению музыканта, зрителям на концерте всегда виден настоящий уровень артиста. Сам Андрей никогда не пытается играть перед зрителем. Возможно поэтому атмосфера на концертах «Бумбокс» особенно теплая.

Группа любит активно общаться с фанатами на концертах. Самым запоминающимся подарком парни считают флешмобы во время выступлений и всегда радуются оригинальным идеям.

В прошлом году фанатки путешествовали за группой по разным городам Украины с табличками «голый король». Что поклонники придумают на этот раз?

У каждого белорусского поклонника есть шанс запомниться группе «Бумбокс» 24 февраля на площадке «Прайм-холл».

В программе концерта песни из разных альбомов группы. Какие-то белорусской публике известны хорошо, а некоторые прозвучат в нашей стране впервые, к примеру треки из альбома «Голий Король». Хотя только новыми песнями дело не ограничится – на концерте стоит ждать настоящих премьер!

Купить билеты можно на сайте площадки, на которой пройдет концерт.