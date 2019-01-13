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Сильный взрыв прогремел в Кабуле, 40 человек ранены
Мощный взрыв произошел в понедельник вечером в Кабуле, сообщает афганское телевидение.
По первым данным, взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы многих иностранных неправительственных организаций.
Согласно информации некоторых СМИ, в результате взрыва пострадали не менее 40 человек.
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Мощный взрыв произошел в понедельник вечером в Кабуле, сообщает афганское телевидение. По первым данным, взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу...
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