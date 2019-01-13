Сильный взрыв прогремел в Кабуле, 40 человек ранены

Мощный взрыв произошел в понедельник вечером в Кабуле, сообщает афганское телевидение.

По первым данным, взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором живут многие иностранцы. Там же расположены офисы многих иностранных неправительственных организаций.

Согласно информации некоторых СМИ, в результате взрыва пострадали не менее 40 человек.