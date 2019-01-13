"Это фильм, сыгранный вживую": Дима Билан привезет в Минск свое первое фентези-шоу мирового уровня

15 апреля Минск ожидает фанаты современной поп-музыки смогут своими глазами увидеть Планету Билан.





Дмитрий Билан все время на виду – выпускает пластинки, снимает клипы, участвует в шоу «Голос» в качестве наставника, снимается в кино. Но все ли мы знаем о нем? За имиджем популярного эстрадного исполнителя скрывается удивительная многогранная личность, тонкая лирическая натура. И неудивительно - ему стало тесно в рамках одной музыки, одной страны, одной планеты – Дима выходит на космический уровень и представляет новое уникальное фентези-шоу «Планета Билан». Что же ждет зрителей?

С присущей ему искренностью Дима Билан в своем инстаграме рассказал поклонникам о том, как сам предвкушает новое шоу: «Ребята, наконец-то я могу поделиться с вамитем, над чем я и моя команда работаем уже многие месяцы и над чем будем работать еще столько же! Я дико счастлив рассказать вам о моей ПЛАНЕТЕ БИЛАН! Это мое первое шоу мирового уровня! Это фильм, сыгранный вживую! Это все мои чувства, повествование всей моей жизни. С уверенностью могу сказать, что подобного вы ещё не видели здесь! #ПЛАНЕТАБИЛАН – это совершенно новая форма шоу на стыке музыки, перфоманса».

Итак, зрителей ожидает фэнтези-шоу, высокотехнологичный перфоманс мирового уровня с голограммами, декорациями-трансформерами и необычными световыми решениями. Специально для шоу Дима Билан буквально вышел из себя.

Дима признается, что процесс подготовки для него самого – это множество открытий: «Профессиональная технологичная работа в жестком графике и путь к себе. Кто знает, что там на моей Планете?! Это шоу несет каждый день сюрпризы даже мне».

Минчане, которые 15 апреля 2019 года придут в Falcon Club, запомнят путешествие на «Планету Билан» навсегда. Как утверждает сам артист, «такое бывает один раз и вряд ли когда-нибудь повторится». Именно поэтому не стоит откладывать покупку билетов надолго – желающих понаблюдать за прохождением Планеты Билан вблизи околоземной орбиты будет немало.

Инфолиния: +375 33 365-00-00.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenter.by (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.