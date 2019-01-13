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Россияне продолжают бронировать туры в Париж, несмотря на протесты и взрыв газа

14.01.2019 18:27 — Разное | Интерфакс  
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Российские туристы не отказываются от поездок во Францию из-за протестных акций "желтых жилетов" и из-за взрыва в булочной одного из центральных районов Парижа, сообщили в понедельник порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры.

Россияне продолжают бронировать туры в Париж, несмотря на протесты и взрыв газа
"В нашей компании не было спада продаж туров во Францию в зимний период, как в новогодние праздники, так и после нового года. Париж, как место концентрации протестов, бронируют немного, но это сезонный фактор. Люди спрашивают о текущей обстановке в стране, однако на выбор города это никак не влияет", - рассказал руководитель отдела маркетинга туроператора "Карлсон Туризм" Олег Милованов.

В компании ICS Travel Group отмечает, что в декабре, когда был пик протестов "желтых жилетов", число бронирований туров в Париж снизилось на 7%. "На новогодние праздники и после них спрос не падал. Думаю, что взрыв газа в булочной на одной из центральных улиц Парижа не сильно повлияет на желание российских туристов посетить Францию и в частности, ее столицу", - считает PR-директор компании Анна Филатовская.

По ее словам, помимо Парижа, для экскурсионных поездок популярны также Ницца и Лион.

Утром 12 января в булочной на улице Тревиз в 9-м округе Парижа произошел сильный взрыв из-за утечки газа. Пострадали не менее 50 человек, четверо погибли, среди них туристка из Испании. Квартал, где произошел инцидент, находится в популярном у туристов центральном районе Парижа, недалеко от Больших бульваров, Оперы Гарнье и Монмартра.

Акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не увеличивать налог на топливо и цены на бензин. Участники движения, недовольные социальной политикой властей, продолжают выходить на улицы по всей стране по субботам, 12 января акция прошла в девятый раз.

В центре беспорядков оказался Париж, где протестующие разбивали витрины крупных центральных магазинов, закидывали полицейских камнями, дымовыми шашками и бутылками с зажигательной смесью. Участники акций даже ворвались в музейные помещения Триумфальной арки, где повредили статую Наполеона. Из-за массовых протестов во французской столице временно были закрыты главные торговые центры, в том числе знаменитая "Галерея Лафайет", а также Эйфелева башня, Версаль, музей Орсе, Опера Гарнье и Лувр.

 
 
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Российские туристы не отказываются от поездок во Францию из-за протестных акций "желтых жилетов" и из-за взрыва в булочной одного из центральных районов Парижа,...
 
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