|
Гений фортепиано Денис Мацуев 6 апреля выступит с сольным концертом в Минске
Имя народного артиста России Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. Его по праву называют одним из самых выдающихся пианистов современности.
Денис Мацуев – один из самых активно гастролирующих и востребованных артистов. Его бешеный ритм (более 200 концертов в год) и невероятная энергия уже стали легендой. В какой бы точке мира он ни выступал, концерты этого виртуозного музыканта неизменно проходят с аншлагом, оставляя неизгладимое впечатление.
"…Он настолько тонко чувствует нежнейшие моменты, что, кажется, такие чарующие трели вам больше никогда не услышать", - написало про артиста издание The New York Times.
Концерт Дениса Мацуева состоится 6 апреля во Дворце Республики. Начало в 19:00.
Стоимость
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имя народного артиста России Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, неизменным качеством концертных программ,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)