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Гений фортепиано Денис Мацуев 6 апреля выступит с сольным концертом в Минске

14.01.2019 18:00 — Разное | Интерфакс  
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Имя народного артиста России Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. Его по праву называют одним из самых выдающихся пианистов современности.

Денис Мацуев – один из самых активно гастролирующих и востребованных артистов. Его бешеный ритм (более 200 концертов в год) и невероятная энергия уже стали легендой. В какой бы точке мира он ни выступал, концерты этого виртуозного музыканта неизменно проходят с аншлагом, оставляя неизгладимое впечатление.

Гений фортепиано Денис Мацуев 6 апреля выступит с сольным концертом в Минске

"…Он настолько тонко чувствует нежнейшие моменты, что, кажется, такие чарующие трели вам больше никогда не услышать", - написало про артиста издание The New York Times.

Концерт Дениса Мацуева состоится 6 апреля во Дворце Республики. Начало в 19:00.

Стоимость билетов - от Br70 до 250.

 
 
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Имя народного артиста России Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, неизменным качеством концертных программ,...
 
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