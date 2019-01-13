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Беларусь и РФ подпишут межправсоглашение о переработке отработавшего топлива БелАЭС

14.01.2019 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь и Россия намерены подписать межправительственное соглашение о переработке отработавшего топлива Белорусской АЭС, заявила заместитель директора департамента по ядерной энергетике министерства энергетики Лилия Дулинец.

"После того, как будет утверждена стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской АЭС, мы приступим к разработке межправсоглашения по отправке ОЯТ в Россию и переработке", - сказала Л.Дулинец, которую цитирует госагентство БелТА.

При этом она сообщила, что российская сторона в рабочем порядке уже предоставила проект межправсоглашения. "Они тоже в этом заинтересованы, Российская Федерация - наш стратегический партнер в реализации проекта БелАЭС", - добавила замдиректора.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"). 

Условиями генерального контракта на сооружение предусмотрена поставка топлива производства "ТВЭЛ" на каждый энергоблок.

 
 
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Беларусь и Россия намерены подписать межправительственное соглашение о переработке отработавшего топлива Белорусской АЭС, заявила заместитель директора...
 
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