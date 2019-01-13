Замглавы МИД РФ Карасин обсудил с послом Беларуси в Москве график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях

График предстоящих российско-белорусских контактов на высшем и высоком уровнях обсудили замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин и посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Как сообщает МИД РФ, встреча состоялась в понедельник в Москве.

Кроме того, "рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства", говорится в сообщении.