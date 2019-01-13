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Замглавы МИД РФ Карасин обсудил с послом Беларуси в Москве график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях
График предстоящих российско-белорусских контактов на высшем и высоком уровнях обсудили замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин и посол Беларуси в России Владимир Семашко.
Как сообщает МИД РФ, встреча состоялась в понедельник в Москве.
Кроме того, "рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства", говорится в сообщении.
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Замглавы МИД РФ Карасин обсудил с послом Беларуси в Москве график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях
График предстоящих российско-белорусских контактов на высшем и высоком уровнях обсудили замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин и посол Беларуси в...
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