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Концерт Александра Серова пройдет 10 марта в Минске

14.01.2019 17:49 — Разное | Интерфакс  
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Александр Серов поздравит дам с Международным женским днём. Большой праздничный концерт народного артиста России, покорителя женских сердец и обладателя роскошного баритона состоится 10 марта в Большом зале Дворца Республики.

Концерт Александра Серова пройдет 10 марта в Минске

Песни талантливого автора и исполнителя не оставляют равнодушным ни поколение, чья молодость приходится на 80-е годы прошлого века, ни современных слушателей. Александр Серов - чувственный романтик и джентльмен, талантливый артист, виртуозный певец, поэт, композитор и аранжировщик, прекрасно играющий на рояле и саксофоне.

Он нашел свою неповторимую интонацию, его по праву называют "певцом любви", ведь каждая исполняемая им песня - это настоящий монолог-откровение. "Мадонна", "Ты меня любишь...", "Я люблю тебя до слез" - именно эти шедевры будоражат женские сердца на протяжении многих лет, и вызывают массу волнительных чувств у слушательниц. Каждый, кто хоть раз побывал на концерте артиста, помнят теплую и праздничную атмосферу, царящую в зале.

За сорок лет творческого пути Александр Серов записал более 20 альбомов, создавал музыку сам и сотрудничал как исполнитель с Игорем Крутым, Игорем Николаевым и другими композиторами. Он собирал аншлаги в сотнях залов и выступал в тандеме с ведущими звездами российской эстрады.

10 марта, в 18:00 Александр Серов поздравит прекрасную половину человечества с Международным женским днём, представит зрителям новые композиции и уже давно знакомые и полюбившиеся хиты. 

Стоимость билетов: от Br35 до 110.

Дополнительная информация по телефону +375 17 229-91-41, касса - +375 17 229-90-39.

Билеты в кассах Дворца Республики, на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by.

 
 
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Александр Серов поздравит дам с Международным женским днём. Большой праздничный концерт народного артиста России, покорителя женских сердец и обладателя...
 
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