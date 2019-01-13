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Лукашенко поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении

14.01.2019 17:35 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с успешным завершением важной политической кампании по выборам нового состава парламента и назначением на должность премьер-министра Армении, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Уверен, что взаимодействие Беларуси и Армении в различных областях будет развиваться и способствовать укреплению дружбы между нашими народами", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко пожелал Н.Пашиняну доброго здоровья, счастья и успехов на ответственном государственном посту.

Как сообщалось, президент Армении Армен Саргсян в понедельник подписал указ о назначении Н.Пашиняна премьер-министром республики.

Кандидатура Н.Пашиняна была выдвинута парламентским большинством - блоком "Мой шаг".

В течение 15 дней должно быть сформировано новое правительство Армении.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Никола Пашиняна с успешным завершением важной политической кампании по выборам нового состава парламента и...
 
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