|
Законопроект о долевом строительстве вынесен на общественное обсуждение
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров "О мерах по реализации указа президента Республики Беларусь от 10 декабря 2019 г. № 473", сообщил
Постановление предусматривает утверждение положения о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условиях привлечения денежных средств при осуществлении долевого строительства, а также формы типового договора создания объекта долевого строительства.
Разработчиком проекта выступило министерство строительства и архитектуры.
Замечания и предложения предлагается высказать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров "О мерах по реализации указа президента Республики Беларусь от 10 декабря 2019 г. № 473",...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)