Законопроект о долевом строительстве вынесен на общественное обсуждение

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров "О мерах по реализации указа президента Республики Беларусь от 10 декабря 2019 г. № 473", сообщил Национальный правовой интернет-портал .

Постановление предусматривает утверждение положения о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условиях привлечения денежных средств при осуществлении долевого строительства, а также формы типового договора создания объекта долевого строительства.

Разработчиком проекта выступило министерство строительства и архитектуры.

Замечания и предложения предлагается высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта по 22 января на электронный адрес: mas@mas.by с пометкой "общественное обсуждение".