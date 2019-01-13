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ФАС удовлетворила ходатайство автопроизводителя "Юнисон" о приобретении мощностей GM в Петербурге

14.01.2019 17:19 — Разное | Интерфакс  
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "Юнисон Авто Рус" о получении в собственность находящихся на территории РФ основных производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто".

Как говорится в сообщении ФАС, речь идет о мощностях, расположенных в поселке Шушары (Санкт-Петербург). При этом отмечается, что это составляет "более 20% основных производственных средств ООО "Дженерал Моторз Авто".

ФАС установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Юнисон Авто Рус" на 30% принадлежит белорусскому ООО "Юнисон Авто", по 25% - у председателя набсовета "Юнисона" Алексея Ваганова и Владимира Ботвинко, 20% - у британской "Баксуорт Трэдинг Лимитед".

Концерн General Motors свернул производство на своем заводе в Петербурге в 2015 году (площадка остается законсервированной), а также прервал контрактное производство на мощностях группы ГАЗ и сотрудничество с калининградским "Автотором". Среди интересовавшихся заводом американского концерна представители местных властей и источники на рынке называли немецкий концерн BMW, узбекский "Узавтопром" и белорусского автопроизводителя "Юнисон". Сообщалось, что последний Сообщалось, что планируется собирать Cadillac и другие марки из модельного ряда производителя, в том числе электрокары.

Белорусско-британское СП "Юнисон" занимается сборкой легковых автомобилей, а также специальной и коммерческой техники. В настоящее время на заводе выпускаются автомобили Peugeot (301, Partner, 508, 3008), Citroen (C-Elysee, Berlingo, DS4), Cadillac (ХТ5, Escalade), Chevrolet Tahoe. С 2012 года компания сотрудничает с китайским автопроизводителем Zotye. Производственные мощности "Юнисона" находятся в деревне Обчак (10 км от Минска).

В августе 2018 года на заводе "Юнисон" под Минском начато производство электрокаров Zotye.

С конца 2015 года крупнейшим владельцем компании "Юнисон" является белорусский бизнесмен Алексей Ваганов.

 
Теги: Минск
 
 
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "Юнисон Авто Рус" о получении в собственность находящихся на территории РФ основных...
 
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