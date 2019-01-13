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Большой новогодний бал в стиле "Призрака оперы" прошел в Минске

14.01.2019 17:00 — Разное | Интерфакс  
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На долгожданное мероприятие, Новогодний бал в Большом театре оперы и балета, гости стали собираться задолго до его начала. До момента официального открытия почтенной публике не давали скучать  – она наслаждалась концертом классической музыки в исполнении Vivat Quartet и выступлением оживших фигур.

Честь открыть бал была предоставлена народным и заслуженным артистам Беларуси: под сопровождением оркестра, которым руководил маэстро Олег Лесун, они исполнили оперные партии.

Большой новогодний бал в стиле "Призрака оперы" прошел в Минске

Новогодний бал начался с торжественного полонеза. Танцмейстер бала, Ольга Костель, чутко руководила процессом, напоминая ход сложных элементов и фигур: менуэт, соло дам, обводка… Но подготовка участников бала была настолько высока (говорят, на репетиции был потрачен не один месяц), что озвучивать названия элементов танца было необходимо исключительно в просветительских целях для гостей, впервые попавших на мероприятие.

Зрители смогли насладиться не только полонезом, но и блистательным вальсом и изящным контрдансом с такими непростыми элементами, как сложная змейка, ручеек, галоп, мельница по центру и другие. Все это в блестящем исполнении профессиональных танцоров или тех, кто уже не первый раз пришел на бал, а также дебютантов – тех, кто решил поучаствовать в мероприятии впервые.

Большой новогодний бал в стиле "Призрака оперы" прошел в Минске

Наряды и образы дам и кавалеров были тщательно выверены и подобраны: создавалось полное ощущение присутствия в XIX веке. Если бы не свет софитов и не вспышки фотокамер работников прессы и телевидения, освещающих грандиозное событие, то происходящее никак нельзя было бы отличить от настоящего бала другой эпохи. Организаторы сделали все возможное, чтобы возродить ту красоту и элегантность, которыми жили люди, встречавшие Старый Новый Год, как мы встречаем Новый.  

Девушки в умопомрачительных пышных платьях всех оттенков радуги от нежного розового до страстного алого, с высокими сложными прическами, украшенными жемчужными нитями, кружились вокруг своих статных кавалеров – курсантов Военной академии в парадной форме. Несмотря на трогательное и вполне объяснимое волнение дебютантов, все номера и сложные элементы были исполнены безукоризненно, многочисленная публика осталась в восторге. Но самый громкий взрыв оваций, конечно же, сорвало выступление корифеев, для которых новогодний бал уже много лет – добрая традиция. Их великолепное исполнение  одного из самых сложных и темпераментных танцев – мазурки – не оставило равнодушным никого.

Большой новогодний бал в стиле "Призрака оперы" прошел в Минске

Бал иногда прерывался громкой музыкой из "Призрака Оперы", напоминая гостям о теме вечера и поднимая градус напряжения. При потухшем свете, в мягком красном полумраке в бальную залу врывались тени в черных мантиях и белых масках, предвещая приход самого Призрака Оперы, который не замедлил появиться по окончании бала и исполнить восхитительную арию.

Стилистика вечера была выдержана в каждой детали, везде можно было увидеть мистические и загадочные декорации воронов и оголенных деревьев. Гостей развлекали конкурсами с пантомимами, фейс-артом и блеск-тату в исполнении художников-гримеров. К услугам участников бала была кабинка с моментальными фотографиями, интересные фотозоны, а также захватывающие мастер-классы от профессиональных танцоров.

Большой новогодний бал в стиле "Призрака оперы" прошел в Минске

С 2012 года и по сей день бессменным генеральным партнером проекта "Большой новогодний бал в Большом театре" является ЗАО "БСБ Банк". Банк также ежегодно вручает Новогоднюю театральную премию лучшим артистам Большого театра. БСБ Банк с удовольствием поддерживает важные события культурной жизни страны и дарит возможность прикоснуться к настоящей изысканности аристократизма.

Диана Жолудева, фото автора

 
 
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На долгожданное мероприятие, Новогодний бал в Большом театре оперы и балета, гости стали собираться задолго до его начала. До момента официального открытия...
 
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