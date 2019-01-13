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Мэр польского Гданьска скончался после ножевого ранения на концерте - СМИ

14.01.2019 17:00 — Разное | Интерфакс  
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Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, которого атаковали ножом на концерте накануне вечером, скончался, сообщает польское телевидение.

П.Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.

По сообщениям польских СМИ, нападавший кричал со сцены, что он был ошибочно заключен под стражу предыдущим национальным правительством во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал мэр.

По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбления банков.

 
 
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Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, которого атаковали ножом на концерте накануне вечером, скончался, сообщает польское телевидение. П.Адамович получил...
 
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