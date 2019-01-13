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Фотография куриного яйца побила рекорды по "лайкам" в Instagram
14.01.2019 19:25 — Разное | Аргументы и факты
Фотография цветного куриного яйца набрала рекордное количество "лайков" в сети Instagram.
Об этом сообщает американский журнал Time.
Единственный пост в аккаунте world_record_egg, размещенный в сети Instagram 4 января, набрал свыше 25 млн "лайков".
В подписи к фото яйца хозяин аккаунта призвал пользователей соцсети побить предыдущий рекорд по количеству "лайков", принадлежащий американской модели и участнице реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер. Ее фото новорожденной дочери, размещенное в Instagram почти год назад, собрало чуть больше 18 млн "лайков".
Instagram - приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. Увидело свет в октябре 2010 года. На 2018 год число зарегистрированных пользователей составляет 1,1 млрд человек.
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Единственный пост в аккаунте world_record_egg, размещенный в сети Instagram 4 января, набрал свыше 25 млн "лайков".
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