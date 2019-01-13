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Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

14.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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6 января 2019 21:03 2253

Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

С самого утра 6 января на «тропе здоровья» были слышны голоса многочисленных людей. Здесь был дан старт лыжному сезону. 

Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Более полутысячи людей собрались этим утром, чтобы принять участие в празднике «Все на старт». 340 человек приняло участие в соревнованиях на дистанцию 1000 метров. С приветственной речью к участникам соревнований обратился заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко.

Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Участие в массовом лыжном забеге приняли учащиеся учреждений образования, работники предприятий и организаций Солигорского района, представители профсоюзных организаций и общественных объединений. Массовый заезд на лыжах «Все на старт» проводился с целью организации физкультурно-оздоровительной деятельности в районе. Основные ее задачи: пропаганда социальных ценностей здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительных занятий лыжным спортом.

Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

По итогам соревнований места распределились следующим образом: первое место среди мужчин – Максим Бобко; первое место среди юношей – Артем Бобко; первое место среди женщин – Ольга Бильдюкевич; первое место среди девушек – Маргарита Емельянова. Все победители и призёры спортивного праздника в каждой возрастной группе были награждены ценными призами и дипломами от организаторов.

Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Массовый заезд на лыжах «Все на старт» стал не просто спортивным мероприятием, а праздником здоровья. Участники лыжни получили большую порцию хорошего настроения и пожелали, чтобы и в дальнейшем организовывались подобные мероприятия, которые позволяют проявить командный дух, силой померятся и весело и с пользой провести свое свободное от работы время.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — Марка Новицкого и Юлии Жданович (shahter.by)

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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6 января 2019 21:03 2253 Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ. ...
 
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