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Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
14.01.2019 — Разное | Soligorsk News
6 января 2019 21:03 2253
Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
С самого утра 6 января на «тропе здоровья» были слышны голоса многочисленных людей. Здесь был дан старт лыжному сезону.
Более полутысячи людей собрались этим утром, чтобы принять участие в празднике «Все на старт». 340 человек приняло участие в соревнованиях на дистанцию 1000 метров. С приветственной речью к участникам соревнований обратился заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Павлович Страпко.
Участие в массовом лыжном забеге приняли учащиеся учреждений образования, работники предприятий и организаций Солигорского района, представители профсоюзных организаций и общественных объединений. Массовый заезд на лыжах «Все на старт» проводился с целью организации физкультурно-оздоровительной деятельности в районе. Основные ее задачи: пропаганда социальных ценностей здорового образа жизни, физкультурно-оздоровительных занятий лыжным спортом.
По итогам соревнований места распределились следующим образом: первое место среди мужчин – Максим Бобко; первое место среди юношей – Артем Бобко; первое место среди женщин – Ольга Бильдюкевич; первое место среди девушек – Маргарита Емельянова. Все победители и призёры спортивного праздника в каждой возрастной группе были награждены ценными призами и дипломами от организаторов.
Массовый заезд на лыжах «Все на старт» стал не просто спортивным мероприятием, а праздником здоровья. Участники лыжни получили большую порцию хорошего настроения и пожелали, чтобы и в дальнейшем организовывались подобные мероприятия, которые позволяют проявить командный дух, силой померятся и весело и с пользой провести свое свободное от работы время.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — Марка Новицкого и Юлии Жданович (
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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6 января 2019 21:03 2253 Лыжный сезон стартовал в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ. ...
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