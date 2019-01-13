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Первооткрывателя ДНК лишили всех наград, потому что он оказался расистом

14.01.2019 18:14 — Разное | KYKY  
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Американский биолог и генетик Джеймс Уотсон в 1953 году вместе с Фрэнсисом Криком расшифровал структуру ДНК. В 1962 вместе с Морисом Уилкинсом – автором рентгеновских снимков ДНК – получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. После этой награды Джеймс возглавил Лабораторию Колд Спринг Харбор — ведущий исследовательский центр в области молекулярной биологии и генетики. Руководил он этой лабораторией до 1994 года, после чего стал ее президентом и канцлером. К тому же он был первым руководителем проекта «Геном человека», и стал вторым человеком в истории, чья совокупность генов была полностью расшифрована.

А потом Джеймс дал интервью The Sunday Times по поводу африканцев, в котором сказал: «Вся наша социальная политика основана на факте, что их интеллект такой же, как наш. Хотя все исследования показывают, что это не так». В своей книге он пояснил, что люди в различных регионах эволюционировали по-разному, а значит «нет причин ожидать», что их интеллектуальные возможности одинаковы. Из-за этого Харбор, отстранила Джеймсона от должности главы лаборатории. Оставила за ним лишь почетное звание заслуженного канцлера учреждения. После чего Уотсон  сразу же принес извинения за свои слова, мол, не понимает, как мог такое сказать.

В этом году на американском канале PBS вышел документальный фильм об Уотсоне. На вопрос о том, отказался ли он от своих убеждений, что интеллект человека связан с расой, ученый ответил отрицательно. «Между белыми и чернокожими есть разница в тестах на уровень интеллекта. Я бы сказал, что эта разница… генетическая», — сказал Уотсон, добавив, что сам он не рад такому выводу и надеялся, что новые исследования это опровергнут. И через неделю после выхода этого фильма Лаборатория Колд Спринг Харбор лишила 90-летнего Уотсона его звания заслуженного канцлера и других титулов, пишет Медуза.

Сам Уотсон пока не прокомментировал заявления, сделанные в фильме, так как находится в больнице после автомобильной аварии. 

 
 
Ссылка на источник 24
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Американский биолог и генетик Джеймс Уотсон в 1953 году вместе с Фрэнсисом Криком расшифровал структуру ДНК. В 1962 вместе с Морисом Уилкинсом – автором рентгеновских...
 
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