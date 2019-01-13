Анджей Дуда предложил провести марш против насилия и ненависти





Анджей Дуда Фото: PAP/Piotr Nowak





Президент Польши Анджей Дуда предложил лидерам парламентских партий, а также крупнейших политических сил, не представленных в Сейме, провести совместный марш против насилия и ненависти в связи с покушением 13 января на мэра Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося 14 января после ножевых ранений.





Встреча по вопросу проведения марша назначена на 16.00 в Президентском дворце в Варшаве.