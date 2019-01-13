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Анджей Дуда предложил провести марш против насилия и ненависти
Президент Польши пригласил глав партий к обсуждению инициативы проведения марша против насилия и ненависти в связи с покушением на мэра Гданьска.
Анджей Дуда
Фото: PAP/Piotr Nowak
Президент Польши Анджей Дуда предложил лидерам парламентских партий, а также крупнейших политических сил, не представленных в Сейме, провести совместный марш против насилия и ненависти в связи с покушением 13 января на мэра Гданьска Павла Адамовича, скончавшегося 14 января после ножевых ранений.
Встреча по вопросу проведения марша назначена на 16.00 в Президентском дворце в Варшаве.
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Президент Польши пригласил глав партий к обсуждению инициативы проведения марша против насилия и ненависти в связи с покушением на мэра Гданьска.
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