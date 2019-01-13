В Беларуси 1 января 2020 года появятся ID-карты

ID-карты появятся в Беларуси первого января 2020 года. Они заменят паспорта и предоставят белорусам доступ ко многим услугам госструктур.

Также через год появится и биометрический паспорт, который будет необходим для выезда за границу. Стоит отметить, что с 2020 года наряду с новыми документами будут действительны и выданные ранее. Пока срок действия паспорта не закончится, его можно не менять. Рассматривается возможность выдавать желающим сразу два биометрических паспорта. Это необходимо для мобильности белорусов.