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Бывший польский посол в Минске подсказал белорусам, с кого брать пример

14.01.2019 18:34 — Разное | Партизан  
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Бывший посол Польши в Минске Лешек Шерепка прокомментировал на своей странице в фейсбуке белорусско-российские споры, вызванные налоговым маневром и предложением Дмитрия Медведева о более тесной интеграции Минска и Москвы или перехода между государствами на рыночные условия, пишет Радио Свобода.


Лешек Шерепка

«В СМИ сейчас все больше спекуляций по поводу будущего Беларуси. Журналисты ищут ответ на вопрос, Путин съест ее на первое, или на второе, - пишет дипломат. - Некоторые начинают смотреть на президента Лукашенко как на единственного гаранта белорусской независимости. Наверное, и товарищ Лукашенко любит сейчас надевать такую ​​маску, но это ошибочное представление. Александр Лукашенко собирает сейчас плоды собственной долгосрочной политики. И если кто-то и заслужил звание могильщика белорусской независимости и суверенитета, то это именно он. Путин может теперь только использовать повод, который создал белорусский диктатор».

Через несколько дней Лешек Шерепка продолжил свои размышления ответом на вопрос, что в такой ситуации делать.

«Достаточно взять пример с армянского народа (другое дело, способны ли на это белорусы?), который мирно напомнил власти, кто есть сувереном в государстве. Такое развитие ситуации помогло бы также Украине, а белорусам позволило бы бороться за справедливые условия сотрудничества с Москвой. Нельзя ни в коем случае оставлять эти вопросы Лукашенко, к которому нет абсолютно никакого доверия».

Весной 2018-го сотни тысяч армян вышли на улицы, и Армения простилась с 10-летним президентством Сержа Саргсьяна. Протесты возглавил Никол Пашыньян. На выборах в декабре прошлого года его партия получила 70% мест в армянском парламенте.

Лешек Шерепка работал послом в Минске в 2011-2015 гг. В кризисное время белорусские власти «попросили» его покинуть Беларусь. Шерепка вынужден был уехать из страны вместе с Майрой Мора - главой представительства Евросоюза в Беларуси. После того как ситуация успокоилась, посол вернулся в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший посол Польши в Минске Лешек Шерепка прокомментировал на своей странице в фейсбуке белорусско-российские споры, вызванные налоговым маневром и...
 
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