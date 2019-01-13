Бывший польский посол в Минске подсказал белорусам, с кого брать пример

Лешек Шерепка





«В СМИ сейчас все больше спекуляций по поводу будущего Беларуси. Журналисты ищут ответ на вопрос, Путин съест ее на первое, или на второе, - пишет дипломат. - Некоторые начинают смотреть на президента Лукашенко как на единственного гаранта белорусской независимости. Наверное, и товарищ Лукашенко любит сейчас надевать такую ​​маску, но это ошибочное представление. Александр Лукашенко собирает сейчас плоды собственной долгосрочной политики. И если кто-то и заслужил звание могильщика белорусской независимости и суверенитета, то это именно он. Путин может теперь только использовать повод, который создал белорусский диктатор».





Через несколько дней Лешек Шерепка продолжил свои размышления ответом на вопрос, что в такой ситуации делать.





«Достаточно взять пример с армянского народа (другое дело, способны ли на это белорусы?), который мирно напомнил власти, кто есть сувереном в государстве. Такое развитие ситуации помогло бы также Украине, а белорусам позволило бы бороться за справедливые условия сотрудничества с Москвой. Нельзя ни в коем случае оставлять эти вопросы Лукашенко, к которому нет абсолютно никакого доверия».





Весной 2018-го сотни тысяч армян вышли на улицы, и Армения простилась с 10-летним президентством Сержа Саргсьяна. Протесты возглавил Никол Пашыньян. На выборах в декабре прошлого года его партия получила 70% мест в армянском парламенте.





Лешек Шерепка работал послом в Минске в 2011-2015 гг. В кризисное время белорусские власти «попросили» его покинуть Беларусь. Шерепка вынужден был уехать из страны вместе с Майрой Мора - главой представительства Евросоюза в Беларуси. После того как ситуация успокоилась, посол вернулся в Беларусь.