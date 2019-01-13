Макей подтвердил: Минск и Вашингтон ведут переговоры о взаимном расширении дипломатического присутствия

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет об идущих между Минском и Вашингтоном переговорах о взаимном расширении дипломатического присутствия





"Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах", - заявил В.Макей журналистам в понедельник в Минске.





"Мы ведем переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов", добавил министр.





По словам главы МИД, Беларусь заинтересована в рамках диверсификации внешнеполитических и экономических отношений в “нормальном сотрудничестве” с США.





"Если когда-то в прошлом были приняты решения, влияющие на качество, уровень нашего сотрудничества, и если мы видим, что созрели условия для пересмотра этих решений, то надо принимать эти решения", - подчеркнул он.





При этом В.Макей отметил, что в Минске понимают, "какую роль играют Соединенные Штаты Америки в мире".





11 января Американский журнал Foreign Policy со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что В.Макей уведомил в телефонном разговоре помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла, что Беларусь готова снять ограничения на число дипломатов США в Минске.





В белорусском МИД никак не прокомментировали данную информацию.





"Интерфакс-Запад" пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. "Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством министерства иностранных дел Беларуси и госдепартаментом США", - сообщил агентствупресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.









"Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается", - подчеркнул пресс-секретарь.





Он отметил, что "в ходе этих разговоров обсуждались различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможности их улучшения".





С 2008 года в Беларуси нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные ры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".



