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Макей подтвердил: Минск и Вашингтон ведут переговоры о взаимном расширении дипломатического присутствия

14.01.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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В том числе на уровне послов.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет об идущих между Минском и Вашингтоном переговорах о взаимном расширении дипломатического присутствия

"Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах", - заявил В.Макей журналистам в понедельник в Минске.

"Мы ведем переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов", добавил министр.

По словам главы МИД, Беларусь заинтересована в рамках диверсификации внешнеполитических и экономических отношений в “нормальном сотрудничестве” с США.

"Если когда-то в прошлом были приняты решения, влияющие на качество, уровень нашего сотрудничества, и если мы видим, что созрели условия для пересмотра этих решений, то надо принимать эти решения", - подчеркнул он.

При этом В.Макей отметил, что в Минске понимают, "какую роль играют Соединенные Штаты Америки в мире".

11 января Американский журнал Foreign Policy со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что В.Макей уведомил в телефонном разговоре помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла, что Беларусь готова снять ограничения на число дипломатов США в Минске.

В белорусском МИД  никак не прокомментировали данную информацию.

"Мы можем подтвердить факт нескольких телефонных разговоров, которые состоялись в последнее время между руководством министерства иностранных дел Беларуси и госдепартаментом США", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.


"Согласно правилам дипломатической этики, детальное содержание этих разговоров не разглашается", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что "в ходе этих разговоров обсуждались различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможности их улучшения".

С 2008 года в Беларуси нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные ры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

 
Теги: Минск
 
 
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