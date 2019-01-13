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Добротвор считает призыв Партии БНФ ограничить вещание российских телеканалов нарушением свободы слова

14.01.2019 18:29 — Разное | Партизан  
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Руководитель Минской районной организации Партии БНФ Илья Добротвор не согласен с принятым на Сойме заявлением политформирования, в котором содержится требование ограничить вещание российских телеканалов на территории Беларуси, так как оно противоречит принципу свободы слова.



Соответствующее заявление он озвучил в комментарии радио Sputnik Беларусь.

По его мнению, как правило, телевидение смотрит категория лиц «40+», которая по своей сути является аморфной, поэтому говорить о том, что российские телеканалы имеют широкое распространение в Беларуси не совсем правильно. Более того, он не разделяет позицию своей политической силы, которая настаивает на полном запрете телеканалов, вещающих из Российской Федерации.

«Я тоже выступал на Сойме и пошел бы по-другому. Считаю, что белорусский контент просто должен быть более качественным, более интересным, чем российский. Зачем что-то запрещать? Нужно просто сделать лучше», - настаивает политический деятель.

Запрещать необходимо лишь те телеканалы, считает Добротвор, которые открыто разжигают межнациональную рознь, а также призывают к убийствам.

«К таким есть претензия. А в принципе это же конкуренция. Свобода слова в том и заключается, чтобы все могли говорить. Уже пользователь решает, что ему смотреть», - пояснил он свою позицию.


Более того, он указывает на то, что для запрета каких-либо ресурсов необходимы веские основания, а не призрачные убеждения.

«Если мне что-то кажется, это не основание что-то запрещать. Если есть конкретные факты, которые неопровержимы, то тогда да. Закрытие телеканалов должно осуществляться через решение суда», - подчеркивает он.

Добротвор также акцентирует внимание и на необъективности позиции Партии БНФ в данном вопросе.

«А в логике запретов ради объективности нужно тогда и Belsat закрывать как источник польской пропаганды, и радио "Свобода" как американскую пропаганду закрыть…  На мой взгляд, пусть все вещают, а конечный потребитель решит, какая пропаганда ему интереснее», ― резюмировал политдеятель.

 
 
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Руководитель Минской районной организации Партии БНФ Илья Добротвор не согласен с принятым на Сойме заявлением политформирования, в котором содержится...
 
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