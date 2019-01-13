Добротвор считает призыв Партии БНФ ограничить вещание российских телеканалов нарушением свободы слова









Sputnik Беларусь. Соответствующее заявление он озвучил в комментарии радиоБеларусь.





По его мнению, как правило, телевидение смотрит категория лиц «40+», которая по своей сути является аморфной, поэтому говорить о том, что российские телеканалы имеют широкое распространение в Беларуси не совсем правильно. Более того, он не разделяет позицию своей политической силы, которая настаивает на полном запрете телеканалов, вещающих из Российской Федерации.





«Я тоже выступал на Сойме и пошел бы по-другому. Считаю, что белорусский контент просто должен быть более качественным, более интересным, чем российский. Зачем что-то запрещать? Нужно просто сделать лучше», - настаивает политический деятель.





Запрещать необходимо лишь те телеканалы, считает Добротвор, которые открыто разжигают межнациональную рознь, а также призывают к убийствам.





«К таким есть претензия. А в принципе это же конкуренция. Свобода слова в том и заключается, чтобы все могли говорить. Уже пользователь решает, что ему смотреть», - пояснил он свою позицию.









Более того, он указывает на то, что для запрета каких-либо ресурсов необходимы веские основания, а не призрачные убеждения.





«Если мне что-то кажется, это не основание что-то запрещать. Если есть конкретные факты, которые неопровержимы, то тогда да. Закрытие телеканалов должно осуществляться через решение суда», - подчеркивает он.





Добротвор также акцентирует внимание и на необъективности позиции Партии БНФ в данном вопросе.





«А в логике запретов ради объективности нужно тогда и Belsat закрывать как источник польской пропаганды, и радио "Свобода" как американскую пропаганду закрыть… На мой взгляд, пусть все вещают, а конечный потребитель решит, какая пропаганда ему интереснее», ― резюмировал политдеятель.