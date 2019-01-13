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Люди дежурили 5 суток: за квартирами УКСа снова очередь

14.01.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Сегодня УКС Советского района г. Минска начал принимать заявления на строительство квартир долевым способом в Зеленом Луге в доме с подземной гараж-стоянкой в квартале 3-й переулок Полиграфический — ул. Восточная — 4-й переулок Полиграфический.
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Как уже писал портал Realt.by, проектная декларация по сблокированным монолитно-каркасным домам №36 и №38 по генплану с общим внутренним двором была опубликована в газете «Минский курьер» 9 января.

На строительство квартир долевым способом предложены двух- и трехкомнатные квартиры на 2–5-м этажах. Заключить договор можно только при  условии строительства квартиры с машиноместом в подземном паркинге, который рассчитан на 82 машиноместа. Также предложено 10 квартир на первом этаже без машиноместа.

На первый взгляд цена квадратного метра жилого помещения для неочередников кажется вполне доступной — $865. Но если к этой сумме приплюсовать еще стоимость машиноместа в паркинге — 53.300 рублей, то цена «квадрата» вырастает до средней рыночной цены на квартиры в монолитно-каркасных домах в Минске. 

Учитывая это обстоятельство, можно было предположить, что на этот раз очереди за квартирами УКСа не будет. А если и будет, то небольшая, сформированная в первый день приема заявлений. Но это мнение оказалось ошибочным.


По счастливой случайности по дороге к УКСу знакомлюсь с женщиной, которая идет сюда же. В ходе разговора выясняется, что очередь за квартирами начала формироваться еще в день выхода проектной декларации, то есть за 5 дней до начала приема заявлений. 

Татьяна торопилась на перекличку, волновалась, чтобы ее не вычеркнули из списков. Очередь она заняла 9 января и оказалась в ней первой. Пришлось дежурить и отмечаться днем и ночью, чтобы сохранить ее.

Сама женщина из Слуцка. Семья хочет купить квартиру сыну, который работает в Минске прорабом в одном из столичных строительных управлений. Она рассказывает, что работа у сына напряженная, у него нет времени стоять в очередях, поэтому эту миссию взяли на себя мама и папа.

Семье нравится район и месторасположение дома. А вот что касается цены, то, по словам Татьяны, она, конечно, не низкая. Но есть и свои преимущества. Дома средней этажности, хороший район.

На вопрос, не замерзла ли дежурить столько времени под дверями УКСа, отвечает:

— УКС с пониманием отнесся к людям. Все дни, в том числе в выходные, были открыты входные двери. Люди дежурили не на улице, а в фойе. Был сторож, ведется видеонаблюдение, поэтому никаких беспорядков не было.

Заходим с женщиной в фойе. Людей много, не пройти. Ровно в 8.00 начинается последняя перекличка. Кто не пришел, того вычеркивали из списков. Я записалась последней, 28-й… Вчера вечером в очереди было более 40 человек.


Поговаривали, что за последние 15-20 минут уже было несколько перекличек. Люди волновались, подходило время открытия УКСа и начала приема заявок.

На улице знакомлюсь еще с одной женщиной, которая хочет купить «двушку». С 9 января дежурила не она, а сын.

Двое молодых мужчин, с которыми удалось пообщаться, тоже дежурили и отмечались в очереди днем и ночью 5 дней. Один из них намеревается купить «трешку». На мой вопрос, не дорого с учетом машиноместа, отвечает:

— Это смотря на какую площадь квартиры раскидывать машиноместо…

К слову, УКС не только предоставил теплое место людям для дежурства, но и предложил все планировки квартир. В очереди мне посоветовали ознакомиться с ними.

В 8 часов утра на улице уже дежурил милиционер. Надо понимать, что при приеме заявлений порядок будет обеспечен. В этом заинтересованы и УКС, и сами люди.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня УКС Советского района г. Минска начал принимать заявления на строительство квартир долевым способом в Зеленом Луге в доме с подземной гараж-стоянкой в...
 
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